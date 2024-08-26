Muğla'da 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Başladı

9. Uluslararası Zurnazen Festivali Bodrum'da Başladı

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'da, 9. Uluslararası Zurnazen Festivali'nin startı verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu özel etkinlik, zurna müziğini kutlamak amacıyla hayata geçirildi.

Açılış Töreni ve Performanslar

Festivalin açılışında, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu ise Berkay Tulumbacı üstlendi. Etkinliğin ilk bölümü, tarihi Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi. Konserde Kubat, şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gece boyunca çeşitli zurna sanatçıları da performans sergileyerek festivalin büyüsünü artırdı. Katılımcılar, bu renkli atmosferde yoğun bir ilgi gösterdi.

Festival Programı

Etkinlik, 28 Ağustos'ta Menteşe'deki Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda Öykü Gürman ile devam edecek. Ardından, 29 Ağustos'ta Milas Atapark'ta İsmail Altunsaray performans sergileyecek. Festivalin kapanışı ise 29 Ağustos tarihinde Fethiye Beşkaza Meydanı'nda Suzan Kardeş ile gerçekleştirilecek.

Katılım Ücretsiz

Bu yıl festivalde, Bulgaristan'dan 2 ve Tayvan'dan 1 olmak üzere toplamda 11 zurna sanatçısı yer alıyor. Etkinliğin katılımı ise tamamen ücretsiz olup, ülkenin değişik illerinden 8 zurna sanatçısı da sahne alacak.

Açılış Törenine Katılım

Festivalin açılışına Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çolakoğlu gibi önemli isimlerle birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Bodrum ilçesinde başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin açılışı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi. Festivalin açılışında bazı zurna sanatçıları da sahnede performanslarını sergiledi.

Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Bodrum ilçesinde başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin açılışı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi. Festivalin açılışında bazı zurna sanatçıları da sahnede performanslarını sergiledi.

Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Bodrum ilçesinde başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin açılışı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi. Festivalin açılışında bazı zurna sanatçıları da sahnede performanslarını sergiledi.

Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Bodrum ilçesinde başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin açılışı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi. Festivalin açılışında bazı zurna sanatçıları da sahnede performanslarını sergiledi.

Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Bodrum ilçesinde başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin açılışı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi. Festivalin açılışında bazı zurna sanatçıları da sahnede performanslarını sergiledi.

Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Bodrum ilçesinde başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin açılışı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi. Festivalin açılışında bazı zurna sanatçıları da sahnede performanslarını sergiledi.

Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Bodrum ilçesinde başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin açılışı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi. Festivalin açılışında bazı zurna sanatçıları da sahnede performanslarını sergiledi.