Muğla'da Duyarlı Motokurye Tıkanan Mazgalı Temizledi

Olay anları kameralara yansıdı

Muğla'da etkili olan sağanak yağış sırasında, Menteşe ilçesi Hasan Ercan Caddesi'nde tıkanan mazgallar su birikintilerine yol açtı.

Yol kenarında duran bir motokurye, tıkanmış mazgaldaki çöpleri fark ederek müdahale etti. Motokuryenin ayağıyla mazgaldaki atıkları temizlemesi ve ardından siparişini teslim etmek üzere yoluna devam etmesi çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Görüntülerdeki duyarlı davranış, vatandaşların takdirini topladı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına 'böyle insanlar iyi ki var' yorumları yaptı.

