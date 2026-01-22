Muğla'da Duyarlı Motokurye Tıkanan Mazgalı Temizledi

Muğla Menteşe'de sağanakta tıkanan mazgaldaki çöpleri fark eden motokurye, ayağıyla temizleyip siparişine devam etti; anlar vatandaşlarca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:48
Muğla'da Duyarlı Motokurye Tıkanan Mazgalı Temizledi

Muğla'da Duyarlı Motokurye Tıkanan Mazgalı Temizledi

Olay anları kameralara yansıdı

Muğla'da etkili olan sağanak yağış sırasında, Menteşe ilçesi Hasan Ercan Caddesi'nde tıkanan mazgallar su birikintilerine yol açtı.

Yol kenarında duran bir motokurye, tıkanmış mazgaldaki çöpleri fark ederek müdahale etti. Motokuryenin ayağıyla mazgaldaki atıkları temizlemesi ve ardından siparişini teslim etmek üzere yoluna devam etmesi çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Görüntülerdeki duyarlı davranış, vatandaşların takdirini topladı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına 'böyle insanlar iyi ki var' yorumları yaptı.

MUĞLA'DA SAĞANAK YAĞIŞTA TIKANAN MAZGALDAKİ ÇÖPLERİ BİR MOTOKURYENİN TEMİZLEDİĞİ ANLAR KAMERALARA...

MUĞLA'DA SAĞANAK YAĞIŞTA TIKANAN MAZGALDAKİ ÇÖPLERİ BİR MOTOKURYENİN TEMİZLEDİĞİ ANLAR KAMERALARA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı — KOBİ'lere E‑Ticaret ve Dijitalleşme Desteği
2
Osmangazi Belediyesi'nden Türk Bayrağına Güçlü Tepki
3
Şanlıurfa’da Beklenen Yoğun Kar Yağışı Başladı
4
Sinop’ta En Güzel Cami Bahçeleri Seçilecek
5
Gaziantep Büyükşehir 2026 Karla Mücadelede Teyakkuzda
6
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Karşıyaka Semt Pazarında
7
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Mut'ta Kar, Tipi ve Sis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları