Muğla'da Göktepe Dağı Beyaza Büründü: Kar 15 Santimetreye Ulaştı

Muğla'da Göktepe Dağı beyaza büründü

Yüksek kesimlerde kar, sahilde yağmur etkili oldu

Muğla genelinde etkili olan yağışlı hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kavaklıdere ilçesindeki Göktepe Dağı, akşam saatlerinden itibaren yoğun karın etkisine girdi.

Gece boyunca süren yağışla birlikte dağın zirvesi ve yamaçlarında kar örtüsü oluştu. Kar kalınlığı bazı yerlerde 15 santimetreyi bulurken, ortaya çıkan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İl genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle şehir merkezleri ve alçak kesimlerde yağmur etkili olurken, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar keyfi yaşandı. Sahil şeridi ve alçak bölgelerde ise yağmurlu hava devam etti.

Yetkililer ve vatandaşlar, kış şartlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

MUĞLA'DA KIŞIN İKİ YÜZÜ ALÇAKTA YAĞMUR, YÜKSEKTE KAR