DOLAR
42,95 -0,07%
EURO
50,52 -0,07%
ALTIN
5.983,05 0,31%
BITCOIN
3.806.331,83 -0,8%

Muğla'da Göktepe Dağı Beyaza Büründü: Kar 15 Santimetreye Ulaştı

Kavaklıdere'deki Göktepe Dağı'nda akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı zirve ve yamaçları beyaza çevirdi; kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi buldu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:45
Muğla'da Göktepe Dağı Beyaza Büründü: Kar 15 Santimetreye Ulaştı

Muğla'da Göktepe Dağı beyaza büründü

Yüksek kesimlerde kar, sahilde yağmur etkili oldu

Muğla genelinde etkili olan yağışlı hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kavaklıdere ilçesindeki Göktepe Dağı, akşam saatlerinden itibaren yoğun karın etkisine girdi.

Gece boyunca süren yağışla birlikte dağın zirvesi ve yamaçlarında kar örtüsü oluştu. Kar kalınlığı bazı yerlerde 15 santimetreyi bulurken, ortaya çıkan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İl genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle şehir merkezleri ve alçak kesimlerde yağmur etkili olurken, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar keyfi yaşandı. Sahil şeridi ve alçak bölgelerde ise yağmurlu hava devam etti.

Yetkililer ve vatandaşlar, kış şartlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

MUĞLA'DA KIŞIN İKİ YÜZÜ ALÇAKTA YAĞMUR, YÜKSEKTE KAR

MUĞLA'DA KIŞIN İKİ YÜZÜ ALÇAKTA YAĞMUR, YÜKSEKTE KAR

MUĞLA'DA KIŞIN İKİ YÜZÜ ALÇAKTA YAĞMUR, YÜKSEKTE KAR

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce İtfaiyesi 2025: 1.700 Çağrı, 700 Yangına Müdahale
2
Tokat'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı — Ağır Tonajlı Araçlar Yolda Kaldı
3
Safranbolu'da Esnaf Kardan Yatak Yaparak Dikkat Çekti
4
TBMM Komisyonu Doğu Anadolu’da: Erzurum’da Engellilik İhtiyaçları Masaya Yatırıldı
5
Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü
6
Gaziantep’te Kar Sevinci: Yoğun Yağış Kent Beyaza Bürüdü
7
Elazığ'da Kar Yağışı Sırasında Cadde Ortasında Secde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları