Muğla'da Kar Sevinci: Yılanlı Dağı'nda Halay ve Kar Topu

Muğla'nın yüksek kesimlerine yağan karı fırsat bilen vatandaşlar, halk arasında Yılanlı Dağı olarak bilinen mevkide doyasıya eğlendi.

Kar üzerinde dans eden ve halay çeken gruplar, müzik eşliğinde kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Ziyaretçilerin sözleri

Elanur Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkarırken, "Muğla’ya kar nadir yağıyor. Bu nedenle kar kalınlığı oyun oynamaya elverişli hale gelince bunu kaçırmak istemedik. Arkadaşlarımla birlikte geldik, karın keyfini doyasıya çıkardık. Hem stres attık hem de çok eğlendik. Bu anları unutmak mümkün değil" dedi.

Vatandaşlar, kar yağışının oluşturduğu doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, yetkililer ise yüksek kesimlere çıkan sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MUĞLA’NIN YÜKSEK KESİMLERİNE YAĞAN KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİREN VATANDAŞLAR DOYASIYA KAR TOPU OYNAYARAK KARIN KEYFİNİ ÇIKARTTI.