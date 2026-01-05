DOLAR
Muğla'da Kar Sevinci: Yılanlı Dağı'nda Halay ve Kar Topu

Muğla'nın yüksek kesimlerine düşen kar, Yılanlı Dağı eteklerinde vatandaşlara eğlenceye dönüştü. Kar topu, halay ve fotoğraflarla keyifli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:09
Muğla'nın yüksek kesimlerine yağan karı fırsat bilen vatandaşlar, halk arasında Yılanlı Dağı olarak bilinen mevkide doyasıya eğlendi.

Kar üzerinde dans eden ve halay çeken gruplar, müzik eşliğinde kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Ziyaretçilerin sözleri

Elanur Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkarırken, "Muğla’ya kar nadir yağıyor. Bu nedenle kar kalınlığı oyun oynamaya elverişli hale gelince bunu kaçırmak istemedik. Arkadaşlarımla birlikte geldik, karın keyfini doyasıya çıkardık. Hem stres attık hem de çok eğlendik. Bu anları unutmak mümkün değil" dedi.

Vatandaşlar, kar yağışının oluşturduğu doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, yetkililer ise yüksek kesimlere çıkan sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

