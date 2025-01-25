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Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımları 2025'te yüzde 400 artırarak emekli, öğrenci ve dar gelirli ailelere büyük destek sunacak.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:54
Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış

2025 yılı sosyal yardımları için yapılan açıklamalara göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımları yüzde 400 oranında artıracağını duyurdu. Dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

Tutarlar Üç Katına Çıkacak

2024 yılında yaklaşık 50 milyon 825 bin TL olan sosyal destek bütçesi, 2025 yılı için 160 milyon TL’ye çıkarılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere büyük bir destek sunmayı planlıyor.

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Her Kesime Eşit Destek

Emeklilere, ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yönelik pek çok destek ödemesi 2025 yılında artırılacak. Bu yardımlar arasında; emeklilere yönelik destekler, Halk Kart, yeni annelere yönelik Annekart, acil nakdi yardımlar, Öğrenci Beslenme Çantası desteği ve Kış aylarında verilecek Karakış Destek Paketi gibi birçok hizmet bulunmakta.

Bunların yanı sıra, bayramlarda verilen Bayram Desteği, ekonomik durumu yetersiz vatandaşlara ulaşım yardımı ve eğitim materyalleri için Kırtasiye Desteği gibi ödemeler de 2025 yılında artacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarına her alanda destek olmayı sürdürecek.

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