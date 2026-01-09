Muğla'ya Sağanak Uyarısı: 10.01.2026'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Muğla'ya Sağanak ve Gök Gürültülü Yağış Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden kritik açıklama

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Muğla çevresi için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldığı bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (10.01.2026 Cumartesi) Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

