Muratpaşa’da çevreyi kirletenlere 1 milyon 395 bin lira ceza

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine neden olanlara yönelik uygulamalarını sıklaştırdı. Belediye ekipleri, kurallara uymayan 162 vatandaş ve 71 işletme hakkında toplam 1 milyon 395 bin lira idari para cezası uyguladı.

Denetimler hangi kurala göre yapıldı?

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yürüttü. Belirlenen gün ve saatler dışında bahçe ve dal atıklarının, molozların cadde ve sokaklara bırakılması; atıkların konteyner dışına atılması ve çevre düzeninin bozulmasına neden olanlara işlem yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda toplam 233 kişi cezadan kaçamadı.

Nasıl tespit ediliyor?

Belediye yetkilileri, tespit yöntemlerine ilişkin örnek olarak Kaleiçi uygulamalarını gösterdi. Denetimlerde gelişigüzel bırakılan çöpler tek tek inceleniyor; atıkların içeriğinden sorumlu kişi ve işletmelere ulaşılıyor. Bazen bir çöp poşetinden çıkan birçok aynı işletmeye ait ıslak mendil, ambalaj ya da fiş gibi deliller cezai sürecin başlamasına yol açıyor.

Uyarı: Denetimler artarak sürecek

Belediye yetkilileri, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi için ilçe sakinlerini çöplerini belirlenen gün ve saatlerde atmaya yeniden çağırdı. Denetimlerin ve cezai işlemlerin artarak devam edeceği vurgulandı.

