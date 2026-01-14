Muratpaşa'dan "Beyaz Baston" farkındalığı

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Kafe'de bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte katılımcılar göz bantlarıyla kahvaltı yaparak görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimleme fırsatı buldu.

Katılımcılar ve mesajlar

Programa Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Özgür Koca, Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Oktay ve dernek üyelerinin yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Çalışma zaman zaman güç anlara sahne olurken, toplumda farkındalık oluşturma açısından dikkat çekti.

Açıklamalar

Belediye Başkan Vekili Keleş etkinlikte yaptığı konuşmada "Beyaz Baston’un görme engelli bireylerin bağımsızlık ve özgürlüklerinin bir simgesi olduğunu" belirterek toplumda empati duygusunun önemine vurgu yaptı. Keleş, "Bu özel hafta, engelliliğin fiziksel değil, bakış açılarında olduğunu hatırlamak açısından çok kıymetli" dedi.

Keleş, görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak için çalışmaların sürdüğünü; yerel yönetimlerin bu konuda önemli bir sorumluluk taşıdığını da ifade etti.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Oktay, "Adım atmak için göze gerek yok. Yeter ki kılavuz çizgileri ve kaldırımlar engelsiz olsun" diye konuştu. Beyaz Baston Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Koca ise Muratpaşa Belediyesi’ne sağladıkları Engelsiz Kafe imkanı dolayısıyla teşekkür etti.

