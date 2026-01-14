Muratpaşa'dan "Beyaz Baston" farkındalığı

Muratpaşa Belediyesi, Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinlikle Beyaz Baston Haftası'nda görme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti; katılımcılar göz bantlarıyla deneyim yaşadı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:32
Muratpaşa'dan "Beyaz Baston" farkındalığı

Muratpaşa'dan "Beyaz Baston" farkındalığı

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Kafe'de bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte katılımcılar göz bantlarıyla kahvaltı yaparak görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimleme fırsatı buldu.

Katılımcılar ve mesajlar

Programa Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Özgür Koca, Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Oktay ve dernek üyelerinin yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Çalışma zaman zaman güç anlara sahne olurken, toplumda farkındalık oluşturma açısından dikkat çekti.

Açıklamalar

Belediye Başkan Vekili Keleş etkinlikte yaptığı konuşmada "Beyaz Baston’un görme engelli bireylerin bağımsızlık ve özgürlüklerinin bir simgesi olduğunu" belirterek toplumda empati duygusunun önemine vurgu yaptı. Keleş, "Bu özel hafta, engelliliğin fiziksel değil, bakış açılarında olduğunu hatırlamak açısından çok kıymetli" dedi.

Keleş, görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak için çalışmaların sürdüğünü; yerel yönetimlerin bu konuda önemli bir sorumluluk taşıdığını da ifade etti.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Oktay, "Adım atmak için göze gerek yok. Yeter ki kılavuz çizgileri ve kaldırımlar engelsiz olsun" diye konuştu. Beyaz Baston Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Koca ise Muratpaşa Belediyesi’ne sağladıkları Engelsiz Kafe imkanı dolayısıyla teşekkür etti.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ, BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA BİR FARKINDALIK...

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ, BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASI DÜZENLEDİ. ENGELSİZ KAFE’DE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KATILIMCILAR GÖZ BANTLARIYLA KAHVALTI YAPARAK GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLARI DENEYİMLEDİ.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ, BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA BİR FARKINDALIK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Kar Yağışı Havadan Görüntülendi
2
Ankara'da Kar Yağışı Etkili: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
3
Sincik’te 4 Saatlik Yol Açma Operasyonuyla Hastaya Ulaşıldı
4
Karla Mücadele: Sincik'e CNG Tırı İş Makineleriyle Ulaştırıldı
5
Ankara'da Karla Uyanış: Dikmen ve Eymir'de Gizli Buzlanma
6
Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları — Palandöken 192 cm
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları