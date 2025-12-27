DOLAR
Muş'ta Kar Etkisi: Besiciler Yüksek Rakımlarda Zor Anlar Yaşadı

Muş'ta yüksek rakımlı köylerde başlayan kar yağışı, dağda otlatan çobanları ve sürülerini köye indirme mücadelesiyle karşı karşıya bıraktı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:36
Muş'ta yüksek rakımlı köylerde kar hayatı olumsuz etkiledi

Çobanlar sürüleriyle birlikte kar yağışına yakalandı

Muş'ta etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Ani bastıran yağış nedeniyle dağda hayvan otlatan çobanlar, sürülerini güvenli alanlara indirme konusunda güçlük yaşadı.

Olay, Muş'un Karabey köyüne bağlı Kamiş mezrası çevresinde yoğun şekilde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte keçi sürüleri yer yer ilerlemekte zorlandı ve çobanlar uzun süre mücadele verdi.

Abuzer Güngör kar yağışı sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kar bu yıl biraz geç yağdı. Her ne kadar tedbirsiz yakalansak da, bu beklediğimiz bir kardı. Şu anda hayvanlarımla birlikte dağda mahsur kalmış durumdayım. Bugün kar 3-4 saat boyunca aralıksız yağdı. Eve yaklaşık 1-2 kilometrelik bir yolum var. Hayvanların hepsi ağır gebe. Onları sağ salim eve ulaştırmaya çalışıyorum"

Besiciler, olumsuz hava koşullarına rağmen sürüleri korumak için yoğun çaba harcıyor. Yetkililer ve yerel halkın işbirliğiyle hayvanların güvenli alanlara yönlendirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

