Muş’ta Karla Mücadele: 7 Bin Kilometre Yol Açıldı

Muş’ta Karla Mücadele Seferberliği: 7 Bin Kilometre Açıldı

68 iş makinesiyle gece gündüz çalışma

Muş genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kent merkezi ve kırsal yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 142 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekipler özellikle Muş Ovası ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan çalışmalarda, 68 iş makinesi ile kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak üzere gece gündüz mesai yaptı. İl Özel İdaresi, yaklaşık 3 bin kilometrelik yol ağında yürütülen çalışmalar sonucunda toplamda 7 bin kilometrelik kar temizleme ve yol açma faaliyeti gerçekleştirdi.

Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Muş Ovası Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme, beraberindeki muhtarlarla birlikte İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ederek köyler adına gösterilen özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür de hazır bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür: Muş’a üçüncü kez kar yağdı. Biz de üçüncü kez yaklaşık 3 bin kilometrelik yol ağında kar temizleme çalışması yaptık. Bugün itibarıyla kar kalınlığı merkezde 110 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi aşmış durumda. Toplamda yaklaşık 7 bin kilometrelik alanda karla mücadele ve yol açma çalışması gerçekleştirdik. İl Özel İdaresi olarak 368 köyümüzde ve 217 mezramızda, 110 personelimiz ve 68 iş makinemizle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyoruz. 7/24 esasına göre hizmet üreten bir kurumuz. Halkımızın seyir ve seferini kolaylaştırmak için özellikle İl Özel İdaresi yol ekiplerine, başta müdürümüz, genel sekreter yardımcılarımız ve tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşin özü vatandaşın memnuniyetidir. Elhamdülillah karın yoğun yağdığı bir bölgede yaşıyoruz ve bu zorlu şartlarda da hastalarımızda, taziyelerimizde ve önemli günlerde vatandaşlarımızın yollarını açarak ulaşımı en iyi şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Nefesin olduğu her yere hizmet götürmek, ‘halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ şiarıyla görevlerimize devam etmekteyiz.

Muş Ovası Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme: Bugün burada toplanmamızın nedeni, bu yıl yoğun bir kış dönemi geçirmemizdir. Bu süreçte köylerimizde ve mezralarımızda fedakârca görev yapan İl Özel İdaresi personeline, bizler evlerimizde otururken değil, sahaya bizzat gelerek teşekkür etmek istedik. Karınca kararınca kendilerini teşvik etmek ve motive etmek amacıyla bugün burada bir araya geldik. Bu şartlar altında zaman zaman İl Özel İdaresi personelini ve yöneticilerini muhtarlar olarak bizler de rahat bırakmıyoruz. Günün her saatinde, 7/24 kendilerini arıyor; taziyelerimizde, yol çalışmalarımızda ve acil durumlarda destek istiyoruz. Sağ olsunlar, bizleri her zaman dinliyor ve taleplerimize ilgi gösteriyorlar. Bu vesileyle emekleri ve özverili çalışmaları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.

Yetkililer, ekiplerin kar yağışının devam ettiği bölgelerde ulaşımı sürdürülebilir kılmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini, vatandaşların taleplerine öncelik verildiğini bildirdi.

