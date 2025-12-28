Kırklareli Valisi Uğur Turan Hamdibey Köyü'nde Halkla Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Saha Değerlendirmesi ve Yatırımlar

Hamdibey Köyü Muhtarı Yaşar Sevdi'den köyün genel durumu hakkında bilgi alan Vali Turan, devam eden yatırımlar, tarım ve altyapı çalışmaları, huzur ve asayiş tedbirleri ile sosyal destek hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Devletin Hizmet Taahhüdü

Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş'un da eşlik ettiği ziyarette konuşan Vali Turan, büyük küçük demeden her köyün Kırklareli’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, devletin imkanlarının vatandaşların hayat kalitesini artırmak için seferber edildiğini ifade etti.

Vali Turan, köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

