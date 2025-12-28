DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.765.204,28 -0,29%

Tunceli'de 2026 ÇKS Başvuruları İçin Hafta Sonu Mesaisi

Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri, 2026 Yılı ÇKS başvurularını tamamlamak için Tunceli'de hafta sonu mesaisi yapıyor; başvurular 31 Aralık 2025'te sona erecek.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:44
Tunceli'de 2026 ÇKS Başvuruları İçin Hafta Sonu Mesaisi

Tunceli'de 2026 ÇKS Başvuruları İçin Hafta Sonu Mesaisi

Tarım ve Orman Müdürlükleri üreticilerin mağduriyetini önlüyor

Tarım ve Orman İl ile İlçe Müdürlükleri, 2026 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi için hafta sonu da hizmet veriyor. Yapılan düzenleme, üreticilerin işlem yoğunluğu nedeniyle mağdur olmamasını sağlamak amacıyla yürütüldü.

Yetkililer, başvurulardaki yoğunluğu azaltmak ve kayıt işlemlerinin zamanında sonuçlanmasını sağlamak için ekiplerin hafta sonu mesaisine devam ettiğini belirtti. Çiftçilere, işlemlerini rahatça tamamlayabilmeleri için başvurularını son güne bırakmamaları önerildi.

Başvuruların son tarihine ilişkin uyarıda bulunan görevliler, başvuruların 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği bilgisini yineledi ve üreticileri işlemlerini zamanında tamamlamaya çağırdı.

TUNCELİ’DE, TARIM VE ORMAN İL İLE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ, 2026 YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS)...

TUNCELİ’DE, TARIM VE ORMAN İL İLE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ, 2026 YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARININ TAMAMLANABİLMESİ AMACIYLA HAFTA SONU DA HİZMET VEREREK ÜRETİCİLERİN MAĞDURİYET YAŞAMAMASINI SAĞLADI.

TUNCELİ’DE, TARIM VE ORMAN İL İLE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ, 2026 YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS)...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Türkmendağı Etekleri Karla Kaplandı
2
Türkmendağı'nda kar örtüsü: Yukarıkalabak beyaza büründü
3
Kırklareli Valisi Uğur Turan Hamdibey Köyü'nde Halkla Buluştu
4
Muş'ta Yoğun Kar: Okullar 29 Aralık 2025 Pazartesi Tatil Edildi
5
Kastamonu'da 274 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
6
Afyonkarahisar'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
7
Tunceli'de 2026 ÇKS Başvuruları İçin Hafta Sonu Mesaisi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti