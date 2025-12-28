Tunceli'de 2026 ÇKS Başvuruları İçin Hafta Sonu Mesaisi

Tarım ve Orman Müdürlükleri üreticilerin mağduriyetini önlüyor

Tarım ve Orman İl ile İlçe Müdürlükleri, 2026 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi için hafta sonu da hizmet veriyor. Yapılan düzenleme, üreticilerin işlem yoğunluğu nedeniyle mağdur olmamasını sağlamak amacıyla yürütüldü.

Yetkililer, başvurulardaki yoğunluğu azaltmak ve kayıt işlemlerinin zamanında sonuçlanmasını sağlamak için ekiplerin hafta sonu mesaisine devam ettiğini belirtti. Çiftçilere, işlemlerini rahatça tamamlayabilmeleri için başvurularını son güne bırakmamaları önerildi.

Başvuruların son tarihine ilişkin uyarıda bulunan görevliler, başvuruların 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği bilgisini yineledi ve üreticileri işlemlerini zamanında tamamlamaya çağırdı.

