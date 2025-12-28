DOLAR
Afyonkarahisar'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Meteorolojinin uyarıları sonrası Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ile Bolvadin ve Çobanlar'da etkili oldu; sıcaklıklar düştü ve rüzgar hissedildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:01
Akşam saatlerinde etkili olan yağış kenti beyaza bürüdü

Afyonkarahisar'da, Meteorolojinin uyarıları sonrasında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi ile birlikte birçok ilçede etkili oldu.

Yağış, özellikle Bolvadin ve Çobanlar başta olmak üzere çeşitli ilçelerde gözlemlendi; kent merkezi adeta beyaza büründü.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı ve kent genelinde rüzgâr etkili oldu.

Yağışın gecenin ilerleyen saatlerinde ne kadar devam edeceği bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

