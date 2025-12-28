Afyonkarahisar'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Akşam saatlerinde etkili olan yağış kenti beyaza bürüdü

Afyonkarahisar'da, Meteorolojinin uyarıları sonrasında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi ile birlikte birçok ilçede etkili oldu.

Yağış, özellikle Bolvadin ve Çobanlar başta olmak üzere çeşitli ilçelerde gözlemlendi; kent merkezi adeta beyaza büründü.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı ve kent genelinde rüzgâr etkili oldu.

Yağışın gecenin ilerleyen saatlerinde ne kadar devam edeceği bekleniyor.

