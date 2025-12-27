DOLAR
Muş'ta Yüksek Rakımlarda Kar Etkili: Besiciler Hayvanlarıyla Zor Anlar Yaşadı

Muş'ta yüksek rakımlı köyleri etkileyen kar yağışı çobanları zor durumda bıraktı; Karabey köyü Kamiş mezrasında sürüler köye indirilmekte güçlük çekti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:49
Muş'ta Yüksek Rakımlarda Kar Etkili: Besiciler Hayvanlarıyla Zor Anlar Yaşadı

Muş'ta yüksek rakımlı köyler beyaza büründü

Muş genelinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde yaşamı olumsuz etkiledi. Dağda hayvan otlatan çobanlar, aniden bastıran kar yağışıyla birlikte sürülerini güvenli bölgelere çekmekte zorlandı.

Karabey köyü Kamiş mezrasında zor anlar

Karabey köyüne bağlı Kamiş mezrası yakınlarında hayvanlarını otlatan çobanlar, görüş mesafesinin düşmesi ve artan zorluklar nedeniyle uzun süre mücadele etti. Kar yağışı nedeniyle keçi sürüleri yer yer ilerlemekte güçlük çekti, çobanlar sürüleri köye indirmek için yoğun gayret gösterdi.

Besiciler, beklenmedik kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirtirken, olumsuz hava koşullarının özellikle yükseklerdeki hayvan hareketlerini engellediğini vurguladı.

Besici Abuzer Güngör: "Hayvanlarla dağda mahsur kaldım"

Kar yağışı sırasında güçlük yaşadıklarını anlatan besicilerden Abuzer Güngör şunları söyledi: "Kar bu yıl biraz geç yağdı. Her ne kadar tedbirsiz yakalansak da, bu beklediğimiz bir kardı. Şu anda hayvanlarımla birlikte dağda mahsur kalmış durumdayım. Bugün kar 3-4 saat boyunca aralıksız yağdı. Eve yaklaşık 1-2 kilometrelik bir yolum var. Hayvanların hepsi ağır gebe. Onları sağ salim eve ulaştırmaya çalışıyorum".

Çobanlar ve köy sakinleri, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte sürüleri güvenli bölgelere indirme çalışmalarına devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

