Musabeyli Beyaza Büründü: Kilis'te Kartpostallık Kar Manzaraları

Musabeyli beyaza büründü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Esnaf ve ulaşımda zorluklara rağmen çalışma

Karla kaplanan cadde ve sokaklarda oluşan manzaralar dikkat çekerken, ilçedeki esnaf zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için mesai yaptı. Ekmek ve temel gıda ürünleri marketlere ulaştırılmaya devam etti.

Doğal güzellikler kartpostallık görüntüler oluşturdu

Karla kaplı sokaklar ve cadde görüntüleri, ilçede görsel bir şölen sundu. Kar yağışıyla birlikte oluşan beyaz örtü, Musabeyli’de fotoğraf karelerine yansıyan etkileyici sahneler ortaya çıkardı.

