DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Musabeyli Beyaza Büründü: Kilis'te Kartpostallık Kar Manzaraları

Kilis’in Musabeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü; esnaf zorlu şartlarda temel ihtiyaçların ulaştırılması için mesai yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:34
Musabeyli Beyaza Büründü: Kilis'te Kartpostallık Kar Manzaraları

Musabeyli beyaza büründü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Esnaf ve ulaşımda zorluklara rağmen çalışma

Karla kaplanan cadde ve sokaklarda oluşan manzaralar dikkat çekerken, ilçedeki esnaf zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için mesai yaptı. Ekmek ve temel gıda ürünleri marketlere ulaştırılmaya devam etti.

Doğal güzellikler kartpostallık görüntüler oluşturdu

Karla kaplı sokaklar ve cadde görüntüleri, ilçede görsel bir şölen sundu. Kar yağışıyla birlikte oluşan beyaz örtü, Musabeyli’de fotoğraf karelerine yansıyan etkileyici sahneler ortaya çıkardı.

KİLİS'İN MUSABEYLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜYEREK KARTPOSTALLIK...

KİLİS'İN MUSABEYLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜYEREK KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU. KARLA KAPLANAN CADDE VE SOKAKLAR GÜZEL MANZARALAR ORTAYA ÇIKARDI.

KİLİS'İN MUSABEYLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜYEREK KARTPOSTALLIK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Yeni Yılın İlk Günü Kar: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
2
Gaziantep'te Kar Yağışı Yılbaşı Tatiliyle Sokakları Boşalttı
3
Elazığ'da yolda kalan yolcu otobüsünü vatandaşlar kurtardı
4
Bahçesaray’da 71 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı
5
Siirt'te Karla Mücadele: Cenaze Otobüsü ve Hastalar Kurtarıldı
6
Muğla Emniyeti 2026'de Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı
7
Muş'ta Yoğun Kar: 345 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları