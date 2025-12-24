DOLAR
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Özdurdu'dan 25 Aralık Mesajı — 104. Yıldönüm

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Furkan Özdurdu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünde direniş ruhunu ve şehitleri andı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:18
MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu'dan 25 Aralık Mesajı

Gaziantep'in 104’üncü Kurtuluş Yıldönümü: Direnişin ve Fedakârlığın Simgesi

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kent tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini yad etti.

Özdurdu, Gaziantep’in 11 ay süren destansı direnişinin milletin inançla yoğrulmuş azmi, sabrı ve bağımsızlık iradesinin en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurguladı. 25 Aralık’ın sadece bir kurtuluş tarihi olmadığını; yokluk içinde verilen büyük bir mücadelenin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu ifade etti.

Başkan Özdurdu, işgal yıllarında kentin hiçbir dış destek almadan; Şahinbeylerin, Karayılanların ve ismi bilinmeyen birçok kahramanın öncülüğünde topyekûn bir direniş sergilendiğini hatırlattı ve bu başarının bir şehir iradesiyle kazanıldığını kaydetti.

Verilen mücadelenin, gelecek nesillere bırakılmış en kıymetli emanetlerden biri olduğuna dikkat çeken Özdurdu, kurtuluş ruhunun yalnızca geçmişte kalan bir hatıra olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Bu ruhun bugün çalışma, üretme ve şehre değer katma faaliyetlerinde hayat bulduğunu söyledi.

Özdurdu, Gaziantep’in sahip olduğu üretim gücü, istihdam kapasitesi ve girişimci yapısıyla ülkeye katkı sunmaya devam ettiğini; kadim şehrin geçmişinden aldığı güçle birlik ve beraberlik içinde yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

"Bu vesileyle, Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü kutluyor; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum" dedi.

