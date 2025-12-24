Müteahhitler Odası Talebi Öne Çıktı: Türkiye İnşaat Sektörü 7. Çalıştayı Malatya'dan

Antalya'da buluşan sektör temsilcileri çözüm önerilerini masaya yatırdı

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Türkiye İnşaat Sektörü 7. Çalıştayı'nda sektörün temel sorunlarının ele alındığını belirtti ve müteahhitler odasının kurulmasının artık zorunlu hale geldiğini vurguladı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından düzenlenen çalıştay, Türkiye'nin dört bir yanından birlik, dernek ve federasyon başkanları ile teknik kadroların katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Etkinlik iki gün boyunca üç oturum halinde yapıldı ve 33 ilin başkan ve yöneticileri çalıştayda yer aldı.

Bülbüloğlu, Malatya Birlik Başkanlığı adına yönetim kurulu üyeleriyle çalıştaya katıldıklarını belirterek, toplantıda sektörün hem ülke hem de yerel düzeyi ilgilendiren önemli başlıkların tartışıldığını kaydetti. Çalıştayın ana gündem maddelerinden birinin müteahhitler odasının kurulması olduğunu aktardı; bu yapının mesleki yeterlilik kriterlerini belirleyeceğini, mesleğin gelişimini ve disiplinini sağlayacağını söyledi.

Önümüzdeki aylarda Ankara'da geniş katılımlı bir toplantı düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Bülbüloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edileceği toplantıda müteahhitler odası konusunun bir kez daha gündeme getirileceğini belirtti.

Müteahhitlik belgeleriyle ilgili sorunlara da değinen Bülbüloğlu, özellikle sınıflandırma sisteminin sektörü zorladığını vurguladı. Geçmişte 100 dairelik proje yapan bazı müteahhitlerin bugün aynı ölçekte iş yapabilecek belge sınıfına ulaşamadığını, ciro şartları ve diğer kriterlerin sektörün önünü tıkadığını söyledi.

Malatya'da 17 firmanın müteahhitlik belgesinin iptal edildiğine dair bilgi aldıklarını bildiren Bülbüloğlu, hukuka aykırı bir işlem varsa bunun yanında durmayacaklarını, ancak meslektaşların mağdur edildiği noktaların da olabileceğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde incelemelerin sürdüğü, inşaatların yarım kalmayacağı ve vatandaşın mağdur edilmeyeceği yönünde bilgi alındığını, sürecin takipçisi olacaklarını ekledi.

Ayrıca çalıştayda G grubu müteahhitlik belgesinin kaldırılması talebi iletildi; mesleğe yeni başlayan ve geçmişi olmayan kişilerin doğrudan 10 dairelik projelere başlamasının hem sektör hem de vatandaş açısından risk taşıdığı ifade edildi.

Çalıştay gündeminde konut ve ticari kredi faizlerinin yüksekliği, konuta erişimde yaşanan zorluklar ve sektördeki daralma da yer aldı. Bülbüloğlu, politika faizindeki düşüşün kredi faizlerine yansıtılmasını beklediklerini ve enflasyon muhasebesinin firmalar üzerinde ciddi mali baskı oluşturduğunu, bu uygulamanın her yıl düzenli şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Çalıştayda ele alınan tüm başlıkların detaylı bir rapor haline getirilerek ilgili bakanlıklara, kurumlara, kamuoyuna ve basın mensuplarına önümüzdeki günlerde sunulacağı bildirildi.

