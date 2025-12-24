DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,66 -0,11%
ALTIN
6.191,22 -0,16%
BITCOIN
3.730.303,76 1%

Müteahhitler Odası Talebi Öne Çıktı: Türkiye İnşaat Sektörü 7. Çalıştayı Malatya'dan

Antalya'da düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü 7. Çalıştayı'nda müteahhitler odası kurulması, belge sınıflandırması ve kredi-faiz sorunları konuşuldu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:29
Müteahhitler Odası Talebi Öne Çıktı: Türkiye İnşaat Sektörü 7. Çalıştayı Malatya'dan

Müteahhitler Odası Talebi Öne Çıktı: Türkiye İnşaat Sektörü 7. Çalıştayı Malatya'dan

Antalya'da buluşan sektör temsilcileri çözüm önerilerini masaya yatırdı

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Türkiye İnşaat Sektörü 7. Çalıştayı'nda sektörün temel sorunlarının ele alındığını belirtti ve müteahhitler odasının kurulmasının artık zorunlu hale geldiğini vurguladı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından düzenlenen çalıştay, Türkiye'nin dört bir yanından birlik, dernek ve federasyon başkanları ile teknik kadroların katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Etkinlik iki gün boyunca üç oturum halinde yapıldı ve 33 ilin başkan ve yöneticileri çalıştayda yer aldı.

Bülbüloğlu, Malatya Birlik Başkanlığı adına yönetim kurulu üyeleriyle çalıştaya katıldıklarını belirterek, toplantıda sektörün hem ülke hem de yerel düzeyi ilgilendiren önemli başlıkların tartışıldığını kaydetti. Çalıştayın ana gündem maddelerinden birinin müteahhitler odasının kurulması olduğunu aktardı; bu yapının mesleki yeterlilik kriterlerini belirleyeceğini, mesleğin gelişimini ve disiplinini sağlayacağını söyledi.

Önümüzdeki aylarda Ankara'da geniş katılımlı bir toplantı düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Bülbüloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edileceği toplantıda müteahhitler odası konusunun bir kez daha gündeme getirileceğini belirtti.

Müteahhitlik belgeleriyle ilgili sorunlara da değinen Bülbüloğlu, özellikle sınıflandırma sisteminin sektörü zorladığını vurguladı. Geçmişte 100 dairelik proje yapan bazı müteahhitlerin bugün aynı ölçekte iş yapabilecek belge sınıfına ulaşamadığını, ciro şartları ve diğer kriterlerin sektörün önünü tıkadığını söyledi.

Malatya'da 17 firmanın müteahhitlik belgesinin iptal edildiğine dair bilgi aldıklarını bildiren Bülbüloğlu, hukuka aykırı bir işlem varsa bunun yanında durmayacaklarını, ancak meslektaşların mağdur edildiği noktaların da olabileceğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde incelemelerin sürdüğü, inşaatların yarım kalmayacağı ve vatandaşın mağdur edilmeyeceği yönünde bilgi alındığını, sürecin takipçisi olacaklarını ekledi.

Ayrıca çalıştayda G grubu müteahhitlik belgesinin kaldırılması talebi iletildi; mesleğe yeni başlayan ve geçmişi olmayan kişilerin doğrudan 10 dairelik projelere başlamasının hem sektör hem de vatandaş açısından risk taşıdığı ifade edildi.

Çalıştay gündeminde konut ve ticari kredi faizlerinin yüksekliği, konuta erişimde yaşanan zorluklar ve sektördeki daralma da yer aldı. Bülbüloğlu, politika faizindeki düşüşün kredi faizlerine yansıtılmasını beklediklerini ve enflasyon muhasebesinin firmalar üzerinde ciddi mali baskı oluşturduğunu, bu uygulamanın her yıl düzenli şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Çalıştayda ele alınan tüm başlıkların detaylı bir rapor haline getirilerek ilgili bakanlıklara, kurumlara, kamuoyuna ve basın mensuplarına önümüzdeki günlerde sunulacağı bildirildi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI 7. ÇALIŞTAY’DA MASAYA YATIRILDI

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI 7. ÇALIŞTAY’DA MASAYA YATIRILDI

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI 7. ÇALIŞTAY’DA MASAYA YATIRILDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Suriyeli Kameraman Zekeriya Elabdullah: 'Çocuklarımın Okulu Bittikten Sonra Ülkeme Döneceğim'
2
Eskişehirli Karikatürcü Furkan Tangüner, Çini Mürekkebiyle Gelir Elde Ediyor
3
BŞEÜ'de Özel Eğitim Öğrencileri Bilimle Buluştu
4
Bilecik İl Müftülüğü 2025'in Son Personel Toplantısını Yaptı
5
Diyarbakır'da Lalebey'de 102 Haneye Kadın Saha Çalışması
6
Diyarbakır Mardin Yolu'nda 14 km'lik Giriş Ağaçlandırması — 5.500 Ağaç, 29.500 Çalı
7
EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırma Projesi: İzmir-Çeşme Otoyoluna 2 bin 150 Fidan

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor