Mutki Belediyesi'nden Yaban Hayatına Destek: Kışta Yemleme Çalışması

Bitlis Mutki'de yoğun kar ve soğukta Mutki Belediyesi, yaban hayvanlarına yüksek kesimlere yem bırakarak besleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:55
Mutki Belediyesi'nden Yaban Hayatına Destek: Kışta Yemleme Çalışması

Mutki Belediyesi'nden Yaban Hayatına Destek: Kışta Yemleme Çalışması

Bitlis'in Mutki ilçesinde zorlu kış koşullarıyla mücadele

Bitlis’in Mutki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Zorlu kış şartlarında doğadaki canlıların yiyecek bulmakta zorlandığı belirtiliyor.

Mutki Belediyesi, doğadaki canlıları yalnız bırakmayarak örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından kentin yüksek kesimleri ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarına yem bırakıldı. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için bırakılan her bir avuç yem, onların hayata tutunmasına katkı sağladı.

Mutki Belediyesi yetkilileri, kış boyunca imkânlar dâhilinde yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti ve doğadaki tüm canlıların korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Yapılan bu anlamlı çalışma, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

BİTLİS’İN MUTKİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUKLAR, YABAN HAYATINI DA...

BİTLİS’İN MUTKİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUKLAR, YABAN HAYATINI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR.

BİTLİS’İN MUTKİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUKLAR, YABAN HAYATINI DA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 3 Gündür Süren Su Kesintisi Vatandaşları Mağdur Etti
2
Esenyurt’ta 'Gökdelen Mezarlığı' Havadan Görüntülendi
3
Atakum'da Kamulaştırma Bedeline İtiraz: Batı Çevre Yolu Çalışmasında Çatışma
4
Mudurnu'da Kar Eğlencesi: Çuvalın İçine Samanla Kaydılar
5
Selman Özboyacı'nın Annesi Feride Özboyacı Dualarla Uğurlandı
6
Anadolu Üniversitesi'nden Sınav Haftasında Kütüphane İkramı: Çay, Kahve ve Çorba
7
Arnavutköy'de SEKAP Lansmanı: Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Tanıtıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları