Mutki Belediyesi'nden Yaban Hayatına Destek: Kışta Yemleme Çalışması

Bitlis'in Mutki ilçesinde zorlu kış koşullarıyla mücadele

Bitlis’in Mutki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Zorlu kış şartlarında doğadaki canlıların yiyecek bulmakta zorlandığı belirtiliyor.

Mutki Belediyesi, doğadaki canlıları yalnız bırakmayarak örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından kentin yüksek kesimleri ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarına yem bırakıldı. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için bırakılan her bir avuç yem, onların hayata tutunmasına katkı sağladı.

Mutki Belediyesi yetkilileri, kış boyunca imkânlar dâhilinde yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti ve doğadaki tüm canlıların korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Yapılan bu anlamlı çalışma, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

