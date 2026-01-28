Nadya Zateri: Hataylı Rölyef Ustası 45 Yıldır Alman Hemşirenin Adını Yaşatıyor

Nadya Zateri: İsmiyle ve Sanatıyla Antakya'da Öne Çıkıyor

Nadya Zateri, Hatay'da yaşayan 45 yaşındaki rölyef ustası olarak kent kültürüne katkı sağlıyor. İsmini ilk kez duyanlar sıklıkla ’Rus musunuz’ veya ’Alman mısınız’ diye soruyor; gerçek ise isminin hikayesinin anlatılmasıyla ortaya çıkıyor.

İsminin hikayesi

Doğduğu hastanede görev yapan Alman hemşirenin adını taşıdığını anlatan Nadya, sözlerini şöyle aktarıyor:

"Annem ve babam işçi göçüyle Almanya’ya yerleşiyor ve 10 yıl orada yaşıyorlar. Babam orada bu ismi çok duyuyor ve beğeniyor, daha sonrasında işlerin kötü gitmesinden dolayı Trablus, Libya’ya taşınıyorlar. Orada 15 yıl boyunca akrabalarıyla birlikte çiftçilik yapıyorlar. Bu zaman diliminde de ablam, abim ve ben doğuyoruz. Ben doğduğum sırada ismini ne koysak diye düşünüyorlar, babam da 5 kız 1 erkekten sonra ismini farklı ne koyabiliriz diye düşünüyor. Libya’da hastanede bulunan hemşirenin de isminin Nadya olduğunu öğreniyor ve hemşirenin ismini bana veriyorlar. 15 yılın sonunda Libya’da çıkan bir savaş sonucunda 3 yaşında ailemle birlikte Türkiye’ye dönüyoruz ve çocukluğum Hatay, Antakya’da geçiyor. Bu esnada hobim haline gelen rölyef sanatını mesleğime dönüştürüyorum ve şu anda da Hatay Kültür Sanat Çarşısı’nda icra ediyorum"

Rölyef sanatı ve yaşamı

Defne ilçesinde bulunan Kültür Sanat Çarşısında eserlerini ortaya çıkaran Nadya, mesleğinde gösterdiği ustalıkla takdir topluyor. Antakya’da yaşamını sürdüren sanatçı, zaman zaman ismine dair yöneltilen sorularla karşılaşıyor ve kimliğinin Türk olduğunu, isminin kökeninin Almanya ve doğduğu yer olan Trablus ile bağlantılı olduğunu anlatarak merakları gideriyor.

"İsminiz çok güzel Rus musunuz, Alman mısınız gibi sorular soruyorlar. Antakyalıyım ama ismimin hikayesi Almanya’dan ve doğduğum yer olan Trablus’tan geliyor dediğimde çok şaşırıyorlar"

HATAY’DA YAŞAYAN 45 YAŞINDAKİ NADYA ZATERİ’NİN İSMİNİ İLK KEZ DUYANLAR YABANCI UYRUKLU OLDUĞUNU DÜŞÜNSE DE GERÇEK İSMİNİN HİKAYESİNİ ANLATMASIYLA ORTAYA ÇIKIYOR. VATANDAŞLAR TARAFINDAN ‘RUS MUSUNUZ’ VE ‘ALMAN MISINIZ’ SORULARIYLA KARŞI KARŞIYA GALAN NADYA, 45 YILDIR DOĞDUĞU HASTANEDE GÖREV YAPAN ALMAN HEMŞİRENİN İSMİNİ TAŞIYOR.