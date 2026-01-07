Nazik Gölü Kısmen Dondu: Balıkçı Tekneleri Buzlar Arasında Kaldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili soğuklar gölü kısmen dondurdu

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırları içinde yer alan Nazik Gölü, şiddetli soğukların etkisiyle yüzeyinin kısmen donmasıyla dikkat çekti.

Yaklaşık 40 kilometrekarelik alana sahip gölün kenarındaki balıkçı tekneleri, donan su yüzeyinde kalarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Geçimlerini balıkçılıkla sağlayan köy sakinleri, göl tamamen donmadan önce son avlarını gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor. Balıkçılar, imece usulüyle buzları kırarak teknelerini göle indirmeye çalışıyor; soğuk havanın avcılığı her geçen gün daha da zorlaştırdığını belirtiyorlar.

Balıkçılar, soğukların devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde göl yüzeyinin tamamen donacağını öngörüyor.

