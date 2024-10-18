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Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Ceza Coşkusu

Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde ünlü rapçi Ceza, dinleyicilere unutulmaz bir konser verdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 00:02
Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Ceza Coşkusu

Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Ceza Rüzgarı

Niğde'de düzenlenen 4. Gastronomi Festivali, ünlü Türk rap sanatçısı Ceza'nın sahne almasıyla renklendi. Festival, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve pek çok sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik Alanında Büyüleyici Anlar

Festival kapsamında, etkinlik alanında hayranlarıyla buluşan Ceza, sahnede sevilen hitleriyle dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Katılımcılar, Ceza'nın enerjik performansıyla unutulmaz bir gece geçirdi.

Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

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