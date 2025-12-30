DOLAR
Nihal Erdem Anadolu Lisesi'nde 'Yeşil Vatan' Projesiyle Duygusal Fidan Dikimi

Nihal Erdem Anadolu Lisesi'nde 'Yeşil Vatan' projesi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler fidan dikti; Emine Çelebi eşinin anısına fidan dikerek duygulandırdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:45
Nihal Erdem Anadolu Lisesi'nde 'Yeşil Vatan' Seferberliği

Mersin'de anlamlı fidan dikimi ve vefa örneği

Mersin’in köklü eğitim kurumlarından Nihal Erdem Anadolu Lisesi kapsamında, 'Yeşil Vatan' projesi çerçevesinde anlamlı bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler ve öğretmenler çevre bilincini pekiştirirken aynı zamanda geçmişe vefa gösterildi.

Etkinlikte yapılan vurguda, dikilen her fidanın geleceğe nefes, geçmişe ise birer vefa borcu olduğu ifade edildi. Katılımcılar, bugün toprağa verilen fidangillerin yarın doğaya, öğrencilerin yaşamına ve okulun peyzajına değer katacağını belirtti.

Program sırasında duygusal anlar da yaşandı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini kaybeden Emine Çelebi, merhum eşi Erdal Çelebi adına bir fidan dikti. Toprakla buluşturulan fidana can suyunu veren Çelebi'nin bu anlamlı hareketi, etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencileri derinden duygulandırdı.

Okul Müdür Yardımcısı Murat Kala etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yeşil Vatan projesi sadece ağaç dikmekten ibaret değil. Amacımız, gençlerimize vatan toprağına sahip çıkma ve doğayı koruma bilincini aşılamak. Bugün dikilen bu fidanlar, yarın öğrencilerimize nefes, kuşlara yuva, bahçemize huzur olacak. Emine Hanımın eşi adına diktiği fidan gibi, her ağacın bizim için ayrı bir manevi değeri var. Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Organizatörler, dikilen fidanların yalnızca doğayı güçlendirmekle kalmayıp, depremde hayatını kaybeden vatandaşların hatırasına da kök salacağını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

