Nikfer Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Ziyaretçi Akını

Denizli’nin Tavas ilçesindeki Nikfer Kayak Merkezi, kar yağışının ardından yeni sezonda hafta sonunda yoğun ilgi gördü.

Konum ve pistler

Bozdağ’ın uzantısı olan Gölgeli Dağlar üzerinde, 2420 rakımda yer alan tesis; Denizli merkeze 75 kilometre, Muğla merkeze 128 kilometre, Aydın’a 179 kilometre ve İzmir’e 289 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Çevre illerden gelen kayak tutkunları, toplam 13 kilometrelik 9 pistte eğlence ve adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Ziyaretçi yoğunluğu ve güvenlik

Kayak pistlerinde adrenalin arayan yetişkinlerin yanı sıra kızak alanlarında çocukların neşesi dikkat çekti. Kar topu oynayan, kızakla kayan ve ilk kez karla tanışan çocuklar, Nikfer Kayak Merkezi’nde renkli görüntüler oluşturdu.

Artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. İhtimal kazalara karşı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgede görev alarak hem denetim yaptı hem de acil durumlara karşı hazır bekledi.

