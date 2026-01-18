Nikfer Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Ziyaretçi Akını

Denizli Tavas'taki Nikfer Kayak Merkezi, karın ardından yeni sezonda hafta sonu doldu; 9 pistte 13 km, artan yoğunluk nedeniyle JAK hazır bekliyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:40
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:45
Nikfer Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Ziyaretçi Akını

Nikfer Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Ziyaretçi Akını

Denizli’nin Tavas ilçesindeki Nikfer Kayak Merkezi, kar yağışının ardından yeni sezonda hafta sonunda yoğun ilgi gördü.

Konum ve pistler

Bozdağ’ın uzantısı olan Gölgeli Dağlar üzerinde, 2420 rakımda yer alan tesis; Denizli merkeze 75 kilometre, Muğla merkeze 128 kilometre, Aydın’a 179 kilometre ve İzmir’e 289 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Çevre illerden gelen kayak tutkunları, toplam 13 kilometrelik 9 pistte eğlence ve adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Ziyaretçi yoğunluğu ve güvenlik

Kayak pistlerinde adrenalin arayan yetişkinlerin yanı sıra kızak alanlarında çocukların neşesi dikkat çekti. Kar topu oynayan, kızakla kayan ve ilk kez karla tanışan çocuklar, Nikfer Kayak Merkezi’nde renkli görüntüler oluşturdu.

Artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. İhtimal kazalara karşı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgede görev alarak hem denetim yaptı hem de acil durumlara karşı hazır bekledi.

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE BULUNAN NİKFER KAYAK MERKEZİ, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN HAFTA SONUNDA...

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE BULUNAN NİKFER KAYAK MERKEZİ, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN HAFTA SONUNDA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE BULUNAN NİKFER KAYAK MERKEZİ, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN HAFTA SONUNDA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç'tan Esnaf Ziyareti
2
Nikfer Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu Ziyaretçi Akını
3
Başkan Kurnaz: İlkadım'da Down Sendromlu Çocuklar ve Ailelerine Tam Destek
4
Kartal'da Kısa Süreli Yoğun Kar Yağışı
5
Aydın ve Özhan, Adıyaman İlçelerinde 'Hizmet ve Kararlılık' Mesajı Verdi
6
AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi'nde Yerel Yönetim Vurgusu
7
Trabzon'da Karla Mücadele Sürüyor: 716 Mahallede Yol Açık

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları