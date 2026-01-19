Niksar-Erbaa kara yolunda kar trafiği durma noktasına getirdi

Tokat’ta yoğun kar ve buzlanma ulaşımı etkiledi

Tokat’ın Niksar-Erbaa kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Yoğun kar ve buzlanma, özellikle ağır tonajlı araçlar için sürüşü zorlaştırdı.

Kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken çekici ve ağır vasıta araçların kayması sonucu trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgede görev yapan trafik polisleri, güvenliği sağlamak amacıyla yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarak araçların geçişine izin veriyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

