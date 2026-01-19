Niksar-Erbaa kara yolunda kar trafiği durma noktasına getirdi

Tokat’ta Niksar-Erbaa kara yolunda yoğun kar ve buzlanma, ağır tonajlı araçların kaymasına yol açtı; uzun kuyruklar oluştu, trafik zaman zaman durdu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:15
Tokat’ta yoğun kar ve buzlanma ulaşımı etkiledi

Tokat’ın Niksar-Erbaa kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Yoğun kar ve buzlanma, özellikle ağır tonajlı araçlar için sürüşü zorlaştırdı.

Kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken çekici ve ağır vasıta araçların kayması sonucu trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgede görev yapan trafik polisleri, güvenliği sağlamak amacıyla yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarak araçların geçişine izin veriyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

