Nilüfer’de Havai Fişekler Yeni Yılı Aydınlattı — Binlerce Kuş Etkilendi

Kutlama görsel oldu, doğal yaşam zarar gördü

Bursa’da yeni yıla girerken gökyüzü binlerce havai fişekle aydınlandı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde başlayan gösteriler şehir merkezinde görsel bir şölen oluşturdu. Ancak özellikle Nilüfer ilçesinde gelişi güzel patlatılan havai fişekler geceyi aydınlatırken binlerce kuşun hayatını olumsuz etkiledi.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, havai fişeklerin çıkardığı yüksek ses ve ani ışık patlamalarının kuşların yön bulma yeteneklerini bozduğunu; yuvalarından ürkerek kaçmalarına ve panik halinde çarpışarak yaralanmalarına neden olduğunu belirtiyor. Gözlemler, bazı kuşların panik halinde çarparak yaralandığını ortaya koyuyor.

Çevre örgütleri ve belgelenmiş vakalar

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, havai fişeklerin özellikle sulak alanlardaki kuşları büyük gruplar halinde havalandırdığını ve uzun süre havada kalmaya zorladığını, bu panik sırasında kuşların ağaçlara, binalara ve elektrik hatlarına çarparak yaralandığı ya da öldüğü vakaların yaşandığını bildiriyor. Bu etkinin dramatik bir örneği olarak 2011 yılında ABD’nin Arkansas eyaletinde yılbaşı gecesi yaklaşık 5 bin kuşun ölü bulunması gösteriliyor.

Kampanyalar ve çağrılar

Çevre örgütleri son yıllarda havai fişeklerin doğaya ve hayvanlara verdiği zararları gündeme taşıyarak imza kampanyaları, yasak çağrıları ve alternatif kutlama önerileri sunuyor. Alman Tabipler Birliği ve çeşitli çevre örgütleri, özel kişilerin havai fişek kullanımının tamamen yasaklanmasını talep ediyor. Yangın, yaralanma ve çevre kirliliği riskleri nedeniyle bu kampanyalar giderek daha fazla destek buluyor. Örneğin Bodrum’da yürütülen bir kampanyada yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanılmaması için 7 binden fazla imza toplandı. Almanya’daki bir çevre koruma derneği de benzer bir imza kampanyası düzenleyerek havai fişeklerin yol açtığı yaralanma, ölüm ve ciddi hava ile toprak kirliliğine dikkat çekti.

Alternatifler ve öneriler

Çevre örgütleri ve uzmanlar, kutlamalarda sessiz havai fişekler ve lazer ışık gösterileri gibi doğa dostu alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor. Bu yöntemlerin hem görsel bir şölen sunduğu hem de hayvanların zarar görmesini engellediği vurgulanıyor. Uzmanlar, gelecek yıllarda daha fazla doğa dostu kutlama yönteminin benimsenmesi gerektiğini belirtiyor.

