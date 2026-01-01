Nilüfer'de Karla Mücadele: Nilüfer Belediyesi'nden Kesintisiz Mesai

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Bursa'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı teyakkuzda. 2025'in son gününde başlayıp yeni yılın ilk gününde de devam eden yağışta ulaşımın aksamaması için ilçenin dört bir yanında aralıksız mesai yürütülüyor.

31 Aralık günü etkisini artıran ve 1 Ocak itibarıyla devam eden yağışa yönelik çalışmalar kapsamında saha ekipleri önceliği ulaşımın hayati öneme sahip olduğu noktalara verdi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kaynaklı ihbarlar dikkate alınarak acil durum planı uygulandı. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kesintisiz sürmesi için Şehir Hastanesi bölgesi ve diğer hastane güzergahları sürekli kontrol altında tutuluyor.

Kırsaldan kent merkezine geniş kapsamlı çalışma

Mücadele çalışmaları, yüksek rakımlı kırsal mahallelerle kent merkezindeki yoğun bölgelerde eş zamanlı yürütülüyor. Karın daha etkili olduğu Demirci, Üçpınar, Dağyenice, Kadriye, Atlas, Kuruçeşme ve Güngören gibi kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için iş makineleri yoğun şekilde devrede.

Kent merkezinde ve gelişen yerleşim alanlarında nüfus yoğunluğu dikkate alınarak çalışmalar sürüyor. Ekipler; Balat, Doğanköy, Minareliçavuş, Kayapa, 30 Ağustos, Balkan, Kurtuluş, Çamlıca ve Kültür mahallelerinde kar küreme ve tuzlama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ayrıca öğrenci ve işçi hareketliliğinin yoğun olduğu Görükle ile Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi güzergahlarında da ulaşım güvenliği sağlanıyor.

İş makineleriyle anında müdahale

Nilüfer Belediyesi sorumluluğundaki ana arterlerde yürütülen çalışmalarda; greyderler, tuzlama araçları, bıçaklı araçlar ve kazıcı yükleyiciler aktif olarak kullanılıyor. Ekipler, buzlanma riskine karşı tuzlama yaparken, kar birikiminin olduğu noktalarda yoğun küreme işlemi gerçekleştirerek trafiğin akışını sağlıyor.

