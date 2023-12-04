Nohut pişirirken bu tüyoyu bilenler yaşadı! Akşamdan ıslatmaya gerek yok: Bu yöntemle lokum gibi pişiyor

Bu yöntemle pişirirseniz nohut yemeğiniz lokum gibi olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Nohut pişirirken bu tüyoyu bilenler yaşadı! Akşamdan ıslatmaya gerek yok: Bu yöntemle lokum gibi pişiyor
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Nohutlarınızı artık ıslatmanıza gerek yok! Bu adımlarla lokum gibi pişirebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LOKUM GİBİ NOHUT PİŞİRME YÖNTEMLERİ

İlk olarak nohutlar iyice yıkanır ve üstünü geçecek şekilde su eklenerek 50 dakika süreyle kaynatılır. Daha sonra altı kapatılır ve biraz limon sıkılarak haşlanır. Limon nohutun dağılmadan yumuşamasını sağlayarak gazını da ortadan kaldırır. Islatılmayan nohut düdüklü tencerede ıslatılmış nohuta göre daha fazla su çektiği için ek olarak 2-3 parmak su fazla eklenmesi gerekiyor. 

nohut pişirmenin püf noktaları

Islanmamış nohutun süresi düdüklü tencerede 35 dakika olarak belirleniyor. Nohut bir gece önceden üstünü 2 parmak kadar geçecek suya koyularak suyun içine de bir tatlı kaşığı karbonat eklenirse nohutlarınız iyice yumuşar. Daha sonra süzülür ve tencerede üstünü 3 parmak geçecek kadar su eklendikten sonra haşlanmaya bırakılır. Nohut pişirmek için nohutların iyice yıkanması önem taşır. Yıkandığı zaman nohutlar şişeceği için daha iyi pişer. Nohutların ıslatılması şişmesini kolaylaştıracağı için pişirme süresi kısalır. Nohutları pişireceğiniz zaman suyunu değiştirirseniz üstündeki köpük ve tuzdan kurtulabilirsiniz. Nohutların yavaşça pişmesi daha iyi kıvam almasını sağlar. Ani sıcaklık değişimi yaparsanız nohutların kabuğu sertleşebilir. Nohutlar pişerken kimyon, karabiber, tuz gibi baharatlar eklerseniz yemeğiniz daha lezzetli olur. 

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