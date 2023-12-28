O illerde yaşayanlar sırılsıklam olacak! Bu saatler arasında sakın dışarı çıkmayın

MGM'den son tahminler yapılırken Batı Karadeniz'den beklenen kuvvetli yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Düzce, Sinop'ta kuvvetli yağmur, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te kuvvetli yağmur yer yer karla karışık yağmur, Bolu'nun yüksekleri, Çankırı'nın kuzeyi, Düzce'nin doğu ve yüksekleri ile Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Sinop'un iç yüksek kesimlerinde kar beklentisi oluştu.

MGM'den yapılan açıklamalar üzerine yarın Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Rize ve Artvin Çevrelerinden kuvvetli yağmur ve sağanak Artvin'in bölgelerinde tehlikeli hava şartları olacağı belirtildi. Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da tırlar yollarda kalırken yağışlardan ötürü sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olaylarından ötürü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.





MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

MGM açıklamasında Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatleriyle beraber batı ve güneybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esintiler olacağı duyuruldu.

DOĞU ANADOLU'DA LODOS

Tahminler üzerine yapılan raporlamada Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgar güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esinti yapılacak. Fırtınanın 25 Aralık Pazartesi günü etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yaşanabilecek esinti sonrası soba, doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşılık tedbirler alınması gerektiğine vurgu yapıldı.