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O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 sonrası doğan çocuklar için aylık 1.500 TL-11.500 TL destek müjdesini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:03
O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Yeni Destek Paketi Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aile Yılı” kapsamında aileleri desteklemek amacıyla kapsamlı bir yardım paketini açıkladı. Bu paketle, ailelerin sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilerek çocukların sağlıklı bir şekilde büyütülmesi hedefleniyor.

1 Ocak 2025 Tarihinden Sonra Doğan Çocuklar İçin Destek

Yeni destek paketinin en dikkat çekici özelliği, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için sunulacak maddi yardımlar. İkinci çocuk sahibi olan aileler, her ay 1.500 TL yardım alırken, bu tutar 11.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Çocuklu Hanelere Ek Destekler

Üçüncü çocuğu olan annelere ise her ay 6.500 TL yardım verilecek. Ayrıca, dördüncü çocuk için 5.000 TL ek yardım sağlayarak toplamda dört çocuklu bir ailenin 11.500 TL yardımdan faydalanması mümkün olacak. Bu destek, çocukların 5 yaşına kadar devam edecek.

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Şartsız Destek İmkanı

Bu yardım programının en çarpıcı yönlerinden biri, ailelerin bu yardımlardan yararlanabilmesi için herhangi bir şartın bulunmaması. Böylece her aile, koşulsuz olarak destekten faydalanabilecek.

AİLE Destek Fonu ile Faizsiz Kredi

Yeni evlenecek çiftlere sağlanan kredi desteği de genişletilerek tüm ülkeye yayılacak. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sunulan 150 bin TL tutarındaki faizsiz krediden gençler yararlanabilecek.

Aile ve Gençlik Fonu’na başvuracak gençler için bazı gerekli şartlar bulunuyor. Bu şartlar arasında T.C. vatandaşı olmak, 18-29 yaş arasında bulunmak, taşınmaz sahibi olmamak ve başvuru tarihinden itibaren son 6 aylık gelir toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması gerekiyor.

Aynı zamanda, iki ay ile altı ay arasında resmi nikah gününe sahip olma koşulu da dikkat çekiyor.

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