OEDAŞ Yılbaşında Planlı Kesinti Yapmayacak: 31 Aralık-1 Ocak

Yeni yıl hazırlıklarını tamamlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), 31 Aralık - 1 Ocak tarihlerinde tüketicilerin sürdürülebilir enerji erişimini sağlamak amacıyla planlı kesinti yapmayacağını duyurdu. Dış etkenlere bağlı oluşabilecek muhtemel arızalara ise hizmet verilen illerdeki ekipler hızla müdahale edecek.

Arıza müdahalesi nasıl gerçekleşecek?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji dağıtımı sağlanan Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde oluşabilecek arızalarda ilk müdahale ana kontrol merkezindeki ekipler tarafından SCADA sistemi üzerinden uzaktan gerçekleştirilecek. Yerinde müdahale gerektiren durumlarda ise OEDAŞ’ın arıza, bakım ve onarım ekipleri en kısa sürede sahada çalışma yapacak.

7/24 iletişim ve bildirim kanalları

OEDAŞ yetkilileri, tüketicilerin yeni yılda da iletişim kanallarını kullanarak arıza bildirimi ve taleplerini iletebileceğini hatırlattı. Açıklamada yer alan ifade şu şekilde:

"Tüketiciler her zaman olduğu gibi yeni yıla girerken de 7 gün 24 saat hizmet veren 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, OEDAŞ 186 mobil uygulaması, 0222 186 00 00 numaralı OEDAŞ WhatsApp hattı, internet sitesi ve e-posta üzerinden OEDAŞ ile iletişime geçip arıza bildirimi veya diğer taleplerini iletebilecek. Yılbaşının ardından bölgelerinde devam edecek bakım-onarım gibi planlı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüketiciler, ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi’ni arayıp bilgi güncellemesi yaparak SMS bildirimi alabilir. Bu çalışmalar aynı zamanda www.osmangaziedas.com.tr/planli-kesinti-duyurulari adresinde de yayımlanıyor. Planlı kesintiler, çalışmalar esnasında can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak için zorunlu olarak yapılıyor."

OEDAŞ, yılbaşı döneminde enerji arzının sürekliliğini sağlamak için ekibini hazır tutarken, tüketiciler de belirtilen iletişim kanalları üzerinden her türlü bildirim ve bilgi talebinde bulunabilecek.

