Oğlak Yeniayı'nın etkileri 15 gün sürecek! Bu etki burçları ve Dünya'yı nasıl dönüştürecek?

Oğlak Yeniayı'nın Gökyüzündeki Etkisi

Oğlak Yeniayı, bugün gökyüzünde hakimiyet kuruyor. Aşk, yeni başlangıçlar, mali kazançlar ve mesleki gelişmelerle ilgili müjdeleri, ünlü astrologumuz sıralıyor. Peki, bu yeni ay dönemi tüm burçları ve dünyamızı nasıl etkileyecek? İşte, 15 gün sürecek olan Oğlak burcu yeni ayının etkileri ve ayrıntıları...

Gökyüzündeki Hareketlilik

Bugün gökyüzü oldukça hareketli. Ünlü astrologumuz, burçları etkileyecek önemli gelişmeleri yazdı. Dünya genelinde, terör ve şiddet olaylarının gündeme gelme ihtimali var. Acaba burçları hangi sürprizler bekliyor?

Oğlak Yeniayı Burç Yorumları

Oğlak Yeniayı, 11 Ocak'ta saat 14:57'de meydana geldi. Bu yeni ayın etkilerini, önümüzdeki 15 gün boyunca yoğun bir şekilde hissedeceğiz ve bu durum, bizi 2019 yılındaki olaylara geri götürecek. Zaman geçişleri yaşatan bu yeni ay, tamamlanmamış işlerimize ışık tutacak ve bazılarımız için kararlı adımlar atılmasına neden olacak.

Dünyada Beklenen Gelişmeler

Gelecekteki önemli olayların tohumları, çeşitli devletler tarafından atılabilir. Kimyasal silahlanma ve büyük askeri hareketlenmelerin planları, dünya gündemine oturabilir.

Siyasi liderler ve tanınmış iş insanlarının dikkat çekici haberleri ve videolarıyla karşılaşabiliriz. Bu kişiler arasında üzücü kayıpların haberleri de alabiliriz. Önemli gazeteciler, siyasi figürler ve iş dünyasının önde gelen isimlerine yönelik terör eylemlerine karşı uyanık olmalıyız.

Çevresel sorunlar olarak çöp patlamaları ve doğal afetler gündeme gelebilir. Deprem, maden patlamaları ve yer altı hareketlerinin yanı sıra, volkanik patlamalar da yaşanabilir.

Rüyalarınızda endişe verici deneyimler yaşayabilirsiniz. Korunma duaları ve meditasyon pratiklerinizi sürdürmeye özen gösteriniz. Ayrıca, çeşitli virüslerin aktif hale geleceği büyük bir salgın başlayabilir.

Hayvan dostlarımızın sağlığına özellikle dikkat etmeliyiz. Kediler, negatif enerjilerle mücadele edenlerin hedefi olabilir.

Peki ya, bu Yeni Ay'dan burçlar nasıl etkilenecek? İşte onun cevabı için ise, ''11 Ocak 2024'de Oğlak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay burçları nasıl etkileyecek?'' yazımızı okuyun.