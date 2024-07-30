Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2024 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre başarılı öğrencilere çeşitli burs ve ödül imkânları sunmaktadır. İTÜ lisans programlarına kayıt yaptıran ve belirli derecelerde yer alan öğrencilere, hazırlık dönemini de kapsayan 5 yıl süreyle "İTÜ Başarı Ödülü" verilecektir. Bu burslar, her akademik yıl başında güncellenerek öğrencilere sunulacaktır.





TÜRKİYE 1. - 100. LÜĞÜ ARASINDA YER ALANLARA ÖDÜLLER

İTÜ, Türkiye genelinde ilk 100'e giren öğrencilere önemli avantajlar sunmaktadır. Bu öğrencilere, öğrenim süresi boyunca (1+4 yıl) 12 ay süreyle ayda 7500 TL burs verilecektir. Ayrıca, hazırlık sınıfını yurt dışında okuma imkânı, İTÜ TEKNOPARK'ta şirket açma önceliği, 9 ay öğle yemeği bursu ve İTÜ'nün yüksek standartlı yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı (tek kişilik) sağlanacaktır. Ancak, öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.50'nin altına düşmesi veya hazırlık sınıfında başarısız olması durumunda bu burslar kesilecektir.





TÜRKİYE 101. - 500. LÜĞÜ ARASINDA YER ALANLARA ÖDÜLLER

İTÜ, Türkiye genelinde 101. - 500. sıraları arasında yer alan öğrencilere de cazip burslar sunmaktadır. Bu öğrencilere, öğrenim süresi boyunca (1+4 yıl) 12 ay süreyle ayda 6250 TL burs verilecektir. İTÜ TEKNOPARK'ta şirket açma önceliği, 9 ay öğle yemeği bursu ve İTÜ standart yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı sağlanacaktır. Bu burslar da öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.50'nin altına düşmesi veya hazırlık sınıfında başarısız olması durumunda kesilecektir.

TÜRKİYE 501 - 1000. LÜĞÜ ARASINDA YER ALANLARA ÖDÜLLER

Türkiye genelinde 501 - 1000. sıraları arasında yer alan ve İTÜ'ye bir lisans programına ilk tercihinde yerleşen öğrencilere, öğrenim süresi boyunca (1+4 yıl) 12 ay süreyle ayda 5000 TL burs verilecektir. Ayrıca, 9 ay öğle yemeği bursu, İTÜ TEKNOPARK'ta şirket açma önceliği ve İTÜ standart yurtlarında %50 indirimli konaklama olanağı sunulacaktır. Bu burslar, diğer burslarda olduğu gibi öğrencinin not ortalamasının 2.50'nin altına düşmesi veya hazırlık sınıfında başarısız olması durumunda kesilecektir.

İTÜ'YÜ İLK TERCİH OLARAK YAZANLARA BURS

Tercih listesine ilk sırada İTÜ'yü yazan ve bu tercihindeki bölüme ilk sırada yerleşen öğrencilere aylık 2500 TL burs verilecektir. Ayrıca, birden fazla başarı bursuna hak kazanan öğrencilere sadece en yüksek tutarda burs verilecektir.

SPORCU BURSU

Sporcu Bursu, öğrencilerin eğitimlerine ara vermedikleri sürece geçerlidir ve normal öğretim süresi boyunca (İngilizce Hazırlık Eğitimini de kapsayacak şekilde en fazla 5 yıl) devam eder. Bu burs için öğrencinin ilgili branşta İTÜ'de üniversite takımında yer alarak düzenli faaliyetlere katılması gerekmektedir. Sporcu Bursu, her yıl öğretim süresi boyunca (1 Ekim-30 Haziran) 9 ay süreyle aylık 2000 TL ve 9 ay öğle yemeği bursu olarak verilmektedir. Başvurular İTÜ Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığına yapılır ve branşlara ayrılan toplam 10 kişilik kontenjan dahilinde burs verilir.

YEMEK BURSU

İTÜ, öğrencilerine bir akademik yıl için geçerli olmak üzere üniversite yemekhanesinde günde 1 öğün (öğle) ücretsiz yemek bursu sağlamaktadır.

İHTİYAÇ BURSU

Öğrenciler ekonomik gereksinimlerine göre nakdi burslardan yararlanabilirler. Bu nakdi burslar, İTÜ Vakıfları, İTÜ Mezunları ve Dernekleri ile diğer özel kişi, vakıf, kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır.