Olay Medya'ya Gazeteciliğe Özendirme Ödülü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde ve Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Gazeteciliğe Özendirme Yarışması'nda dereceye giren gazeteciler ödüllerini aldı.

Ödül töreni ve kapsam

Şanlıurfa'da gerçekleşen törende, bölgeden katılan gazetecilerin mesleki başarıları onurlandırıldı. Programa yoğun katılım sağlandı; törende 9 ilden toplam 12 gazeteci farklı kategorilerde ödüllendirildi. Bölge basınının özverili çalışmaları ve toplumun doğru bilgilendirilmesindeki rolü vurgulandı.

Gaziantep'ten ödül: Olay Medya

Yarışmada haber dalında Gaziantep'i temsilen Olaymedya.com ödüle layık görüldü. Kent gündemini yakından takip eden, kamuoyunu ilgilendiren gelişmeleri hızlı, doğru ve tarafsız şekilde aktarma anlayışıyla öne çıkan Olay Medya adına ödülü Raci Dölek ve Erol Maraş aldı. Başarılı gazetecilere ödülleri, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay tarafından takdim edildi. Törene ayrıca Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt de katıldı.

Protokolden yoğun katılım

Törene Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu'na bağlı Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak, Kilis, Batman, Siirt, Mersin ve Malatya gazeteciler cemiyetlerinin başkan ve yöneticileri katıldı. Yapılan konuşmalarda yerel basının toplum için taşıdığı hayati görev ve bölge gazetecilerinin zorlu koşullardaki fedakârlığı öne çıkarıldı.

Urfa sıra gecesi ile final

Ödül töreninin ardından düzenlenen Urfa sıra gecesi programa ayrı bir renk kattı. Şanlıurfa'nın kültürel zenginliğini yansıtan ezgiler eşliğinde gazeteciler birlik ve dayanışma içinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Olay Medya'nın bu anlamlı ödüle layık görülmesi, Gaziantep basınının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki güçlü, etkin ve saygın konumunu bir kez daha ortaya koydu.

OLAY MEDYA, GÜNEYDOĞU’DA GAZETECİLİĞE ÖZENDİRME ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ