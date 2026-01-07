Ölmeztoprak: Malatya'da Kira Yardımı Anahtar Teslimine Kadar Sürecek

Ölmeztoprak: Kira Yardımı Anahtar Teslimine Kadar Sürecek

AFAD ziyareti ve saha değerlendirmesi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ziyaretinde, 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. "Asrın Afeti’nin ardından Malatya’mızda gelinen noktayı sahada görmek istedik" ifadeleriyle sürecin bütüncül bir anlayışla ele alındığını vurguladı.

Hasar tespiti ve hak sahipliği

Ölmeztoprak, kent genelinde yapılan çalışmalara ilişkin olarak bugüne kadar 165 binin üzerinde yapı tespiti gerçekleştirildiğini ve 76 bini aşkın hak sahipliğinin karara bağlandığını açıkladı. Çalışmaların 13 ilçeyi kapsayan geniş bir alanda sürdüğü kaydedildi.

Konteyner kentler ve tahliye planlaması

Afet sonrası dönüşüm sürecinin geçici barınmadan kalıcı yaşama geçiş hedefiyle planlı şekilde ilerlediğine dikkat çeken Ölmeztoprak, Malatya’da 13 konteyner kentte yürütülen çalışmalara değindi. 13 konteyner kentte, toplam 5 bin 193 konteyner için tahliye ve kapatma planlamasının sürdüğü, sürecin kalıcı konutların teslim takvimiyle uyumlu yürütüldüğü bildirildi. Milletvekili, bugüne kadar 10 binin üzerinde konteyner tahliye edilerek devre dışı bırakıldığını ve Malatya’da şu an toplamda 56 bin 422 kişinin konteyner kentlerde yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Kira yardımı açıklaması

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan kira yardımıyla ilgili Ölmeztoprak net konuştu: "Kira yardımları anahtar teslimi yapılana kadar kesintisiz devam edecektir". Ayrıca Ölmeztoprak, "Mahkeme süreci devam edenler ile rezerv alanda konutu çıkıp anahtar teslimi yapılanlar dışında, kurada konut çıkmış olsa dahi anahtar teslimi gerçekleşene kadar kira desteği sürecektir. Hiçbir hemşerimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Kamu desteği ve hedefler

Afet sonrası süreçte Malatya’ya kira, taşınma ve tahliye yardımları, konteyner barınma hizmetleri ve hane destekleri dahil olmak üzere 22 milyar TL'yi aşan (22.446.728.014 TL) kamu kaynağı aktarıldığını belirten Ölmeztoprak, tüm çalışmaların AFAD koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi. Afetlere hazırlık, koordinasyon ve lojistik kapasitenin güçlendirilmesine özel önem verildiği; güçlü hazırlık, hızlı müdahale ve etkin koordinasyonla Malatya’yı daha dirençli bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Dörtyol esnafıyla buluşma

AFAD ziyaretinin ardından Milletvekili Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesi Şık Şık Mahallesi Dörtyol bölgesinde esnafları ziyaret ederek dükkan dükkan talepleri dinledi ve bölge halkıyla görüş alışverişinde bulundu.

