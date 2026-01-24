Oltu Canlı Hayvan Pazarı'nda Eksi 15 Derecede Yoğun Ticaret

Oltu Canlı Hayvan Pazarı, eksi 15 dereceye rağmen yoğun ilgi gördü; Şarole isimli tosun 235 bin liraya satıldı, üreticiler pazar altyapısı ve mobil bankacılık sorununu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:34
Erzurum’un hareketli pazarı zorlu şartlara rağmen doldu taştı

Erzurum ve bölgenin en hareketli canlı hayvan pazarlarından biri olan Oltu Canlı Hayvan Pazarı, eksi 15 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü.

Sabahın erken saatlerinde kurulan pazarda alıcı ve satıcılar, soğuk havaya rağmen lastik yakarak ve ateş başında ısınmaya çalıştı. Zorlu hava şartlarına rağmen üreticiler satışların normal seyrettiğini belirtti.

Pazardaki en pahalı hayvan, Şarole isimli tosun olurken, tosun 235 bin liradan alıcı buldu. Düve ve inek fiyatları ise 80 bin liradan başlayıp 140 bin liraya kadar yükseldi.

Hayvan üreticileri, soğuk ve ağır şartlar altında pazara geldiklerini ifade ederek pazar alanındaki fiziki şartların iyileştirilmesini talep etti. Ayrıca satışların yürütülmesinde mobil bankacılık hizmetlerinin çalışmaması nedeniyle şikâyetçi olduklarını bildirdiler.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

