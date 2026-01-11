Ölüdeniz’in Rengi Değişti: Sağanak Kahverengi Su Getirdi

Fethiye’de sağanak yağışın ardından kıyılarda etkiler sürdü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ölüdeniz’in rengi değişti. Dağlardan gelen çamurlu suyun denize karışmasıyla bazı bölgelerde deniz suyu kahverengiye döndü.

Aşırı yağış sonucu özellikle Belcekız Sahili’nde yaklaşık 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Yüksek dalgalar kıyıdaki bazı işletmelere zarar verirken, dalgaların etkisini azaltmak amacıyla sahilde iş makineleriyle çalışmalar gerçekleştirildi.

Sahile gelen vatandaşlar oluşan dalgaları izleyerek cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Görüntülerde dalgaların kıyı hattına etkisi ve sahildeki müdahale çalışmaları öne çıktı.

Diğer yandan bölgedeki sağanak yağışın etkisini sürdüreceği öğrenildi; yetkililer ve bölge sakinleri tedbirli olmaya devam ediyor.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ÖLÜDENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ. DAĞLARDAN GELEN ÇAMURLU SUYUN DENİZE KARIŞMASIYLA BİRLİKTE BAZI BÖLGELERDE DENİZ SUYU KAHVERENGİYE DÖNDÜ.