Ölüdeniz’in Rengi Değişti: Sağanak Kahverengi Su Getirdi

Muğla Fethiye'de etkili sağanak, dağlardan gelen çamurlu suyun denize karışmasıyla Ölüdeniz’in bazı bölgelerinde denizi kahverengiye döndürdü.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:38
Fethiye’de sağanak yağışın ardından kıyılarda etkiler sürdü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ölüdeniz’in rengi değişti. Dağlardan gelen çamurlu suyun denize karışmasıyla bazı bölgelerde deniz suyu kahverengiye döndü.

Aşırı yağış sonucu özellikle Belcekız Sahili’nde yaklaşık 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Yüksek dalgalar kıyıdaki bazı işletmelere zarar verirken, dalgaların etkisini azaltmak amacıyla sahilde iş makineleriyle çalışmalar gerçekleştirildi.

Sahile gelen vatandaşlar oluşan dalgaları izleyerek cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Görüntülerde dalgaların kıyı hattına etkisi ve sahildeki müdahale çalışmaları öne çıktı.

Diğer yandan bölgedeki sağanak yağışın etkisini sürdüreceği öğrenildi; yetkililer ve bölge sakinleri tedbirli olmaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

