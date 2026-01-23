Onikişubat'ta Karla Mücadele: 60 İş Makinesi, 150 Personel

Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş'ta etkili kar yağışına karşı 60 iş makinesi ve 150 personelle aralıksız kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:02
Onikişubat'ta Karla Mücadele: 60 İş Makinesi, 150 Personel

Onikişubat'ta Karla Mücadele Tam Teyakkuzda

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez Onikişubat Belediyesi ekipleri kar temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Onikişubat Belediyesi, karla mücadelede 60 adet iş makinesi ve 150 personel ile ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren, önceden belirlenen kritik noktalara konuşlandırılan araçlar sahaya çıkarıldı; şantiyelerde hazır bekleyen ekip ve iş makineleri de karla mücadele görevine sevk edildi. Özellikle mahalle araları ve sokaklar başta olmak üzere, kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Müdahale Öncelikleri ve Çalışma Planı

Ekipler ulaşımın aksamaması ve buzlanmaya bağlı kazaların önüne geçilmesi için gece gündüz sahada görev yapıyor. Müdahale planları kar yağışının yoğunluğuna göre anlık olarak güncelleniyor; öncelikler acil ulaşım güzergâhları, hastane yolları, okul çevreleri ve ana arterler olarak belirlendi.

Başkan Toptaş'ın Açıklamaları

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, uygulanan çalışmaları şu sözlerle anlattı: "Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. İlçemiz genelinde 60 iş makinesi ve 150 personelimizle karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle mahalle araları ve sokaklarda ulaşımın aksamaması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi adına tüm imkanlarımızı seferber ettik".

Toptaş ayrıca, "Acil ulaşım güzergahları, hastane yolları ve ana arterler başta olmak üzere tüm sorumluluk alanlarımızda gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizden de kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Belediyenin bilgilendirmesinde sürücü ve vatandaşlar kar yağışı ile buzlanmaya karşı uyarıldı; zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması istendi ve olumsuzlukların belediyeye bildirilmesi halinde ekiplerin hızlı müdahale edeceği vurgulandı.

