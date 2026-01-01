DOLAR
Onikişubat’ta Sıcak Dayanışma: Belediye Çay ve Simit İkramı

Onikişubat Belediyesi, kar yağışında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle vatandaşlara ve personele sıcak çay ve simit ikram ederek dayanışma örneği gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:34
Karla mücadelede sosyal belediyecilik sahada

Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi, etkili kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için yürüttüğü çalışmalara sosyal dayanışmayı da ekledi. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahada görev yapan personele ve vatandaşlara sıcak çay ve simit ikramında bulundu.

Belediye yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamlarının güvenli şekilde devam etmesi amacıyla aralıksız sürdüğünü belirtirken, aynı zamanda "Onikişubat’ta dayanışma hiç bitmez" anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Karla mücadelenin yoğunlaştığı sabah ve akşam saatlerinde yapılan ikramlar, halk otobüslerinde yolculuk yapanlar ve duraklarda bekleyenlerin yanı sıra sahada gece gündüz görev yapan karla mücadele ekiplerine de ulaştırıldı. Yapılan ikramlar, ekiplerin moral ve motivasyonuna olumlu katkı sağladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü bu çalışma, zorlu kış şartlarında sadece yolları değil gönülleri de ısıtmayı amaçlıyor. Vatandaşlar yapılan ikramlardan memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

Onikişubat Belediyesi'nin açıklamasında, hizmetlerin devam edeceği ve sosyal destek faaliyetlerinin karla mücadeleyle eş zamanlı olarak sürdürülmeye devam edeceği kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

