Onikişubat’ta Sıcak Dayanışma: Belediye Çay ve Simit İkramı

Karla mücadelede sosyal belediyecilik sahada

Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi, etkili kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için yürüttüğü çalışmalara sosyal dayanışmayı da ekledi. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahada görev yapan personele ve vatandaşlara sıcak çay ve simit ikramında bulundu.

Belediye yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamlarının güvenli şekilde devam etmesi amacıyla aralıksız sürdüğünü belirtirken, aynı zamanda "Onikişubat’ta dayanışma hiç bitmez" anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Karla mücadelenin yoğunlaştığı sabah ve akşam saatlerinde yapılan ikramlar, halk otobüslerinde yolculuk yapanlar ve duraklarda bekleyenlerin yanı sıra sahada gece gündüz görev yapan karla mücadele ekiplerine de ulaştırıldı. Yapılan ikramlar, ekiplerin moral ve motivasyonuna olumlu katkı sağladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü bu çalışma, zorlu kış şartlarında sadece yolları değil gönülleri de ısıtmayı amaçlıyor. Vatandaşlar yapılan ikramlardan memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

Onikişubat Belediyesi'nin açıklamasında, hizmetlerin devam edeceği ve sosyal destek faaliyetlerinin karla mücadeleyle eş zamanlı olarak sürdürülmeye devam edeceği kaydedildi.

