Ordu Büyükşehir’den Fatsa Dolunay’a Sıcak Asfalt Hamlesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Dolunay Mahallesi’nde etaplar halinde sıcak asfalt çalışması başlatarak yolları modern görünüme kavuşturuyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:42
Yılların yol sorununa sıcak dokunuş

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yıllarca toz ve çamurdan geçilemeyen Fatsa ilçesinin Dolunay Mahallesinde kapsamlı bir sıcak asfalt çalışması başlattı. Ekipler, mahallenin yollarını etaplar halinde sıcak asfaltla buluşturarak bölgeyi modern görünüme kavuşturmayı hedefliyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler daha önce Seyitoğlu, Neva, Özgünkent, Kutlukent, Lila 1. kısım, Yalmanlar, Mevlüt Karabayrak, Karayolu Yanyol, Nezihkent Sokak, büyük sanayi iç yolları, Bayındır ve Huzurkent sokaklarını asfaltlayarak mahallede ulaşım konforunu artırmıştı. Şimdi ise kalan 2 sokakta da asfalt çalışması yapılarak bölgenin altyapısı tamamen yenilenecek.

Ekiplerin son çalışması, altyapısı tamamlanan Lila Sokağın 2. kısmında yoğunlaştı. Aynı zamanda Bağ ve Güler sokaklarda da çalışma yürüten ekipler, mahalledeki ulaşım ağını eksiksiz biçimde yenilemeyi sürdürüyor.

Mahalle sakinleri, Dolunay Mahallesi’nin baştan aşağı yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Gülere teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Öncesinde mahallemizde tozdan, çamurdan geçilmiyordu, şu an yolumuz asfaltlandı. Güzel yapılan bir eser, bunları inkar edemeyiz. Mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yalnızca kırsal kesimlerde değil imarlı alanlarda da ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Fatsa’daki uygulama, yerleşim alanlarında sürdürülebilir ve modern hizmet sunma hedefinin somut bir örneğini oluşturuyor.

