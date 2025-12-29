DOLAR
Ordu Büyükşehir, Fatsa'nın 30 Yıllık Altyapı Sorununu 6 Ayda Çözdü

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa'da 30 yıldır temizlenmeyen kapalı dere ve menfezleri 6 ayda temizleyerek taşkın riskini kalıcı şekilde önledi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:46
Ordu Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır her şiddetli yağışta taşkın yaşayan Fatsa ilçesinde 30 yıldır temizlenmeyen kapalı dere ve menfezlerde kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar, bölgedeki su taşkını sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırdı.

Çalışmanın ayrıntıları ve uygulanan yöntem

Ekipler, menfezler, dere yatakları, bakslar ve yağmur suyu hatlarında biriken çakıl, toprak, taş ve odun gibi atıkları yüksek basınçlı su ile parçalayarak rögar bacalarına yönlendirdi. Ardından, atıklar vakum sistemiyle temizlendi. Bu kapsamlı müdahale 6 ay süren çalışmalar sonucunda tamamlandı.

Çalışmalarda, Türkiye'de sayılı belediyede bulunan kanal temizleme aracı kullanılarak tıkanan altyapı hatları hızlı ve etkili şekilde açıldı. Bu sayede, bölgedeki kronik taşkın riski azaltıldı ve altyapı hatları tamamen temizlendi.

İl genelinde eş zamanlı önlemler

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı dere, menfez ve kanal temizlik çalışmalarını 19 ilçede eş zamanlı olarak sürdürüyor. İl genelinde muhtemel su taşkınlarına karşı sürekli teyakkuz halinde olan belediye, riskli bölgelerde önleyici çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Fatsa'da gerçekleştirilen müdahale, hem yerel yaşamı korumayı hem de altyapı güvenliğini sağlamayı amaçlayan uzun soluklu bir çalışma olarak açıklanırken, benzer uygulamaların diğer riskli bölgelerde de yaygınlaştırılacağı bildirildi.

