Ordu'da Altyapı Atağı: Gülyalı'da 800 Metrelik Kanalizasyon Yenileniyor

OSKİ ekipleri Gülyalı Turnasuyu Mahallesi'nde 800 metrelik kanalizasyon hattının 250 metresini tamamladı; 6,5 yılda 5 bin 600 metre hat hizmete alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:39
Ordu'da altyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hatlarının yenilenmesine devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında görev yapan Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri, altyapı sorunlarını kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Gülyalı Turnasuyu Mahallesi'nde kritik müdahale

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Çobanlı Sokakta yürütülen çalışmalarla, uzun yıllar boyunca kendi imkanlarıyla fosseptik çukurları kullanmak zorunda kalan vatandaşların sorunları gideriliyor. Bölgeye kazandırılan yeni kanalizasyon hattıyla temizlik ve sağlık standartları yükseltilecek.

Toplam 800 metrelik hattın 250 metresi tamamlandı; tamamlandığında bölgedeki atık sular modern ve sistemli bir şekilde arıtma tesisine bağlanacak.

6,5 yıllık dönemde 5 bin 600 metre hat tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başlamasından bu yana geçen 6,5 yıllık süreçte, OSKİ tarafından Gülyalı ilçesinde toplam 5 bin 600 metre kanalizasyon hattı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğu açıklandı.

OSKİ ekipleri, planlanan altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı ve altyapı kaynaklı sorunları kökten çözmeyi sürdürecek.

