Ordu'da Zabıta Denetimi: 525 kg Yağ ve Uygunsuz Ürünlere El Konuldu

Ordu zabıta ekipleri Fatsa ve Ünye'de yaptığı denetimlerde 525 kg yağ ve son tüketim tarihi geçmiş 28 ürüne el koydu, işletmelere ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:40
Ordu'da zabıta ekiplerinden sıkı gıda denetimi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik yürüttükleri denetimleri Fatsa ve Ünye ilçelerinde yoğunlaştırdı. Yapılan kontrollerde 525 kilogram yemeklik yağ ile birçok uygunsuz ürüne el konuldu, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Fatsa Otogarı'nda ele geçirilen yağlar

Fatsa Otogarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde; saklama ve taşıma şartlarına uymayan, üzerinde üretim tarihi, üretim yeri ve işletme bilgileri bulunmayan 28 kasa toplam 525 kilogram yemeklik yağ piyasaya sürülmeden ekipler tarafından el kondu. Söz konusu yağlar, imha edilmek üzere ilgili depoya teslim edildi.

Ünye'de son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edildi

Ünye ilçesinde vatandaş şikayetleri üzerine yapılan rutin denetimlerde ise son tüketim tarihi geçmiş 28 ayrı ürün tespit edildi. Tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, ürünleri satışa sunan işletmelere idari cezai işlem uygulandı.

Sürekli denetim vurgusu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla 19 ilçede denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

