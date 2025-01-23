Orduda 20. Çambaşı Kış Festivali Yangın Nedeniyle Ertelendi

Ordu'da 20. Çambaşı Kış Festivali Ertelendi

Ordu'da bu yıl 20'ncisi düzenlenmesi planlanan Çambaşı Kış Festivali, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen üzücü bir yangın sonucu ertelendi. Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin acısını derinden hissettiklerini vurguladı.

Açıklamada, festivalin 25-26 Ocak'ta Kabadüz'de gerçekleştirileceği planlarının artık ileri bir tarihe kaydırıldığı duyuruldu. Ayrıca, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Rekor Denemesi Devam Edecek

Kabadüz Belediyesi, festivale dair bu erteleme kararını almasına rağmen Guinness Dünya Rekorları kapsamında gerçekleştirilecek olan “dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması” rekor denemesinin 25 Ocak Cumartesi günü Çambaşı Kayak Merkezi'nde planlandığı gibi yapılacağını duyurdu.

Bu olay, festivale katılması beklenen birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılanırken, yangında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinlikleri ve yardımlar da sürüyor.