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Örümcek Adam'ın Kütahya Macerası: Hatice Teyze ile Gülümseten Diyalog

Örümcek Adam kostümü giyen Salih Ayaz Koç, Kütahya'da Hatice Teyze ile eğlenceli bir diyalog yaşadı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:33
Örümcek Adam'ın Kütahya Macerası: Hatice Teyze ile Gülümseten Diyalog

Örümcek Adam Kütahya'da

Salih Ayaz Koç, Örümcek Adam kostümüyle Türkiye’yi gezme hayaliyle yola çıktı. Bu serüveninin 48. durağı Kütahya oldu. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki çocuklara moral vermek için gösteriler düzenleyen Koç, Kütahya’da da keyifli anılar biriktirdi.

Hatice Teyze'nin İkramı

Kütahya’nın tarihi Germiyan Sokağı ve Hisar Kalesi’ni dolaştıktan sonra, Belediyenin işlettiği Döner Gazinoda mola veren Koç, burada bir aile ile karşılaştı. Ailesiyle piknik yapan Hatice Teyze, ona yiyecek ikram etmek istedi. Güler yüzüyle Koç’a seslenen Hatice Teyze, "Ekmek yemen için ağzını açıver oğlum. Dur bir ağzını açalım len." diyerek çevredekileri kahkahaya boğdu.

Türkiye Turu ve Sosyal Sorumluluk

Hatice Teyze, Koç’a içinde ekmek, peynir ve üzüm olan bir poşet verirken, çocuklarla da fotoğraflar çektiren Salih Ayaz Koç, AA muhabirine Türkiye turunun sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapıldığını belirtti. Kütahya’yı tarihi zenginlikleri ve turistik alanlarıyla çok sevdiğini dile getiren Koç, "Depremleri gördükten sonra evde duramadım. Aileme 'Örümcek Adam' kostümü aldırıp yola çıktım. Deprem bölgelerinde çocuklarla buluşarak onlara moral verdim ve ardından Türkiye turuna çıktım," dedi.

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı...

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı, Kütahya oldu. Kütahya'da tarihi Germiyan Sokağı ile Hisar Kalesi'ni gezen Koç, Belediyenin işlettiği Döner Gazino'da soluklandı.

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı...

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı, Kütahya oldu. Kütahya'da tarihi Germiyan Sokağı ile Hisar Kalesi'ni gezen Koç, Belediyenin işlettiği Döner Gazino'da soluklandı.

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı...

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı, Kütahya oldu. Kütahya'da tarihi Germiyan Sokağı ile Hisar Kalesi'ni gezen Koç, Belediyenin işlettiği Döner Gazino'da soluklandı.

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı...

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı, Kütahya oldu. Kütahya'da tarihi Germiyan Sokağı ile Hisar Kalesi'ni gezen Koç, Belediyenin işlettiği Döner Gazino'da soluklandı.

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı...

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı, Kütahya oldu. Kütahya'da tarihi Germiyan Sokağı ile Hisar Kalesi'ni gezen Koç, Belediyenin işlettiği Döner Gazino'da soluklandı.

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı...

Türkiye'yi gezme hayaliyle "Örümcek Adam" kostümü ile yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 48'inci durağı, Kütahya oldu. Kütahya'da tarihi Germiyan Sokağı ile Hisar Kalesi'ni gezen Koç, Belediyenin işlettiği Döner Gazino'da soluklandı.

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