Osmaneli'de 3 Boyutlu Eğitim Sergisi: Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Coğrafya Modelleri

Osmaneli'de 3 Boyutlu Eğitim Sergisi

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 3 boyutlu coğrafi şekiller sergisi, Osmaneli'de düzenlenen törenle tanıtıldı.

Sergi ve eğitim hedefi

Sergi, eğitimde görselleştirme ve kalıcı öğrenmeyi ön plana çıkararak öğrencilerin teorik bilgileri üç boyutlu modellemelerle uygulamaya dönüştürmesini amaçladı. Çalışmalar, coğrafya öğretmeni Pınar Kara Öner rehberliğinde hazırlandı; öğrenciler coğrafi şekilleri 3 boyutlu materyallerle modelleyip sunum haline getirdi.

Sergide yer alan projeler, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi ve beğeni topladı.

Eğitim altyapısı ve resmi destek

Okul bünyesinde ayrıca eğitim altyapısının güçlendirilmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle kazandırılan bilgisayar sınıfı da hizmete alındı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "3 boyutlu çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri somut hale getirerek kalıcı öğrenme sağlıyor. Bu tür uygulamaların eğitimde önemli katkılar sunduğunu düşünüyoruz"

