Osmaneli'nde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı — Kaymakam Abdüssamed Kılıç Başkanlığında

Osmaneli'nde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı

Kaymakam Abdüssamed Kılıç koordinesinde kurumlar arası koordinasyon ve hizmet kalitesi masaya yatırıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Osmaneli Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri katıldı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç başkanlığında düzenlenen oturumlarda kurumların yürüttüğü mevcut çalışmalar, hizmetler ve projeler kapsamlı biçimde ele alındı.

Görüşmelerde, vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliği ve kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerekli planlamalar görüşüldü.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Kamu hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması önceliğimizdir. ifadelerini kullanarak, kurumlar arasında güçlü bir iş birliği ve koordinasyon sağlamak için düzenli olarak bir araya gelmeye devam edileceğini vurguladı.

