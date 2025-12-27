DOLAR
Osmaneli'nde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı — Kaymakam Abdüssamed Kılıç Başkanlığında

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıda kurumların çalışmaları, hizmet kalitesi ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:04
Osmaneli'nde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı

Kaymakam Abdüssamed Kılıç koordinesinde kurumlar arası koordinasyon ve hizmet kalitesi masaya yatırıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Osmaneli Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri katıldı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç başkanlığında düzenlenen oturumlarda kurumların yürüttüğü mevcut çalışmalar, hizmetler ve projeler kapsamlı biçimde ele alındı.

Görüşmelerde, vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliği ve kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerekli planlamalar görüşüldü.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Kamu hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması önceliğimizdir. ifadelerini kullanarak, kurumlar arasında güçlü bir iş birliği ve koordinasyon sağlamak için düzenli olarak bir araya gelmeye devam edileceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

