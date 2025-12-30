Osmaneli'ne Yeni Halı Saha: Camikebir Mahallesi'nde Spor İmkanı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni bir halı saha, ilçe halkının hizmetine sunuldu. Osmaneli Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Camikebir Mahallesi'nde inşa edilen tesis, bölgeye bir spor alanı daha kazandırdı.

Çocuklar ve gençlerin spor yapma imkânlarını artırmayı hedefleyen çalışma, ilçe genelindeki spor altyapısının güçlendirilmesine katkı sağladı.

Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun şu ifadeleri kullandı: "Şehit Osman Er Parkı’na, Osmaneli Anaokulu yanına ve TOKİ bölgesine kazandırdığımız halı sahalarla birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği, ilçemize değer katan yeni yeşil alanları Osmaneli’mize kazandırmaya devam ediyoruz. Osmaneli Belediyesi olarak sporun ve sağlıklı yaşamın yanında olmaya kararlıyız"

