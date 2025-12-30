DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Osmaneli'ne Yeni Halı Saha: Camikebir Mahallesi'nde Spor İmkanı

Bilecik Osmaneli'de Camikebir Mahallesi'ne yapılan yeni halı saha, çocuklar ve gençlerin spor imkanlarını artıracak, ilçe spor altyapısını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:26
Osmaneli'ne Yeni Halı Saha: Camikebir Mahallesi'nde Spor İmkanı

Osmaneli'ne Yeni Halı Saha: Camikebir Mahallesi'nde Spor İmkanı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni bir halı saha, ilçe halkının hizmetine sunuldu. Osmaneli Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Camikebir Mahallesi'nde inşa edilen tesis, bölgeye bir spor alanı daha kazandırdı.

Çocuklar ve gençlerin spor yapma imkânlarını artırmayı hedefleyen çalışma, ilçe genelindeki spor altyapısının güçlendirilmesine katkı sağladı.

Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun şu ifadeleri kullandı: "Şehit Osman Er Parkı’na, Osmaneli Anaokulu yanına ve TOKİ bölgesine kazandırdığımız halı sahalarla birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği, ilçemize değer katan yeni yeşil alanları Osmaneli’mize kazandırmaya devam ediyoruz. Osmaneli Belediyesi olarak sporun ve sağlıklı yaşamın yanında olmaya kararlıyız"

BİLECİK'E YENİ HALI SAHA KAZANDIRILDI

BİLECİK'E YENİ HALI SAHA KAZANDIRILDI

BİLECİK'E YENİ HALI SAHA KAZANDIRILDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Sibirya Soğukları: Çamaşırlar Dakikalar İçinde Dondu
2
Başkan Muhsin Dere: 2026'da Sungurlu Şahlanacak — 44.725 Ton Sıcak Asfalt
3
Gaziantep’te Görme Engelli Genç Mehmet Can Durmuş 1 Yılda Hafız Oldu
4
Hasankeyf'te Masalsı Kar Manzaraları — Batman'da Tarihi Siluet Kartpostallık
5
Kocaeli’de Ormanya ve Kuzuyayla 2025’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi çekti
6
Kars'ta Sibirya Soğukları: Termometreler Eksi 15'i Gösterdi, Çamaşırlar Buzdan Heykele Döndü
7
Çanakkale'de Yaralı Atmaca 10 Günlük Tedavinin Ardından Doğaya Salındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları