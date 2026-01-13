Osmaniye Bahçe’de Engelli Vatandaşın Çantası Belediye Personeli Tarafından Bulundu

Osmaniye Bahçe’de engelli vatandaşın çantası bulundu, mutluluk sağlandı

Belediye personeli Mehmet Tıraş çantayı yol kenarında bulup sahibine ulaştırdı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yaşanan olayda, tekerlekli sandalye kullanan Emin Mengelli yol kenarında otomobil almak için biriktirdiği parasının bulunduğu çantayı düşürdü. Bir süre sonra parasının kaybolduğunu fark eden Mengelli büyük üzüntü yaşadı.

O sırada yolda tekerlekli sandalyesiyle beklerken üzgün olduğu görülen Mengelli’yi gören Bahçe Belediyesi personeli Mehmet Tıraş, durumu öğrenir öğrenmez aracına binerek Mengelli’nin geçtiği güzergâh boyunca çantayı aramaya başladı. Kısa süren arama sonucunda Tıraş çantayı buldu ve içindeki parayla birlikte sahibine teslim etti.

Yaşanan o mutlu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mehmet Tıraş, daha sonra Emin Mengelli’yi araca alarak tekerlekli sandalyesiyle birlikte evine kadar bıraktı ve eşyasını teslim etti.

Mehmet Tıraş olayla ilgili olarak şunları söyledi: “Dün akşam saatlerinde yolda giderken Emin kardeşimize rastladım. Tekerlekli sandalye ile giderken ağladığını gördüm. Niye ağladığını sorduğumda, ’çantayı kaybettim’ dedi. İçinde para olduğunu söyledi. Ben de nereden geldiğini sordum. Bir yer gösterdi. Geldiği yöne doğru gittim, çantayı orada buldum. İçinin de para dolu olduğunu gördüm. Kendisinin yanına vardım, arabama bindirdim. Tekerlekli sandalyesiyle birlikte evine götürdüm. Evinde de eşyasını teslim ettim. Eşi de bize teşekkür etti.”

Olay, toplumdaki yardımlaşma ve duyarlılığın somut bir örneği olarak kayda geçti.

YOL KENARINDA BAŞLAYAN HÜZÜN, İNSANLIKLA MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜ