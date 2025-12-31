DOLAR
Osmaniye'de Yoğun Kar: 2 İlçede Eğitime Ara Verildi

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar nedeniyle Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:27
Osmaniye'de Yoğun Kar: 2 İlçede Eğitime Ara Verildi

Osmaniye'de yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, günlük yaşamı zorlaştırdı. Bölgedeki ulaşım ve yerel hizmetlerde aksamalar yaşanıyor.

Etkilenen ilçeler ve yerel durum

Düziçi, Hasanbeyli, Sumbas, Kadirli ve Bahçe ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren artan yağış, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Eğitim ve alınan önlemler

Hasanbeyli ile Düziçi ilçelerinde, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İlçe genelinde buzlanma riskine karşı tedbirler artırıldı ve yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Çalışmalar

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Ekipler, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

