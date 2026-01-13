Ovacık’ta 145 cm kar arasında 112 ekiplerinin hayat kurtaran müdahalesi

Ovacık Paşa Düzü Köyü'nde 145 cm'yi aşan kar altında 87 yaşındaki H.T., 112 ekiplerinin yaklaşık iki saatlik müdahalesiyle Ovacık Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:38
Zorlu arazi ve hava koşullarında özverili kurtarma

Kar kalınlığının 145 santimetreyi aştığı bilinen Ovacık ilçesinde, sabah saatlerinde gelen ihbar üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, Paşa Düzü Köyü'nde rahatsızlanan 87 yaşındaki H.T.'ye ulaşmak için zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen seferber oldu.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yürütülen ve yaklaşık iki saat süren çalışma sonunda hastaya ulaşan sağlık görevlileri, olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Hastanın şikâyeti nefes darlığı olarak bildirildi.

Kalp, tansiyon ve KOAH rahatsızlıkları bulunan hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla güvenli şekilde Ovacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin kararlı ve özverili müdahalesi, zorlu kış koşullarında hayat kurtardı.

(FD-CK)

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

