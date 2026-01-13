Ovacık’ta 145 cm kar arasında 112 ekiplerinin hayat kurtaran müdahalesi

Zorlu arazi ve hava koşullarında özverili kurtarma

Kar kalınlığının 145 santimetreyi aştığı bilinen Ovacık ilçesinde, sabah saatlerinde gelen ihbar üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, Paşa Düzü Köyü'nde rahatsızlanan 87 yaşındaki H.T.'ye ulaşmak için zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen seferber oldu.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yürütülen ve yaklaşık iki saat süren çalışma sonunda hastaya ulaşan sağlık görevlileri, olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Hastanın şikâyeti nefes darlığı olarak bildirildi.

Kalp, tansiyon ve KOAH rahatsızlıkları bulunan hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla güvenli şekilde Ovacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin kararlı ve özverili müdahalesi, zorlu kış koşullarında hayat kurtardı.

(FD-CK)

